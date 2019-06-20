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РИА Новости

В Госдуме заявили о необходимости ввести всеобщее лекарственное страхование

Вчера, 17:14
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Необходимо развивать полный цикл производства лекарств на территории РФ, а также ввести всеобщее лекарственное страхование, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич, комментируя вопросы доступности первичной медицинской помощи и проблемы лекарственного обеспечения, озвученные на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
"В этом вопросе есть два направления. Во-первых, нужно развивать полный цикл производства лекарств на территории страны, а, во-вторых, ввести всеобщее лекарственное страхование, как это реализуется уже во многих развитых странах мира", - цитирует Менделевича пресс-служба "Единой России".
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Вчера, 12:54
Путин рассказал о проблемах с доставкой лекарств людям
Парламентарий подчеркнул, что государство должно создать условия, при которых любой житель страны, независимо от места проживания, всегда будет получать качественную своевременную необходимую медпомощь, отвечающую современным стандартам. По его мнению, одна из основных проблем, стоящих перед здравоохранением, - это проблема доступности медицинской помощи, особенно в сельских и малонаселенных районах.
"Мы прошли этап оптимизации здравоохранения, когда под видом экономической целесообразности закрывались сельские амбулатории, участковые больницы, фельдшерско-акушерские пункты. Отрадно, что сейчас с инициативы президента Владимира Путина государство развернулось лицом к проблеме совершенствования первичной медико-санитарной помощи. Решения проблемных вопросов вошли в майский указ президента отдельным федеральным проектом в национальный проект "Здравоохранение", - заключил Менделевич.
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