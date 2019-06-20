В Таиланде умер российский турист

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Таиланде на острове Пхукет российский турист потерял сознание и умер рядом с полицейским участком, . В Таиланде на острове Пхукет российский турист потерял сознание и умер рядом с полицейским участком, сообщает Phuket News.

По данным полиции, 38-летний Денис Тимошенков, прилетевший из Красноярска, отказался покидать отель, после того, как его отдых закончился. Персонал отеля не смог уговорить постояльца покинуть номер.

"Мы хотели решить проблему путем переговоров, но это не получилось. Наши сотрудники сообщили, что турист находился в нетрезвом состоянии все время пребывания в отеле", - сказали сотрудники гостиницы.

Персонал отеля вызвал полицию, россиянина доставили в участок. Там он уснул, а потом просто исчез, сообщили изданию полицейские. Позже, в тот же день, офицеры обнаружили туриста лежащим на земле без сознания рядом с чемоданом.