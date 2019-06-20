Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T17:38Z
https://ria.ru/20190620/1555753084.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149934/22/1499342297_0:203:3888:2390_1036x0_80_0_0_87d0226160cc9f8a18879a8923efb1cb.jpg
РИА Новости
Туризм

В Таиланде умер российский турист

Вчера, 17:38
1449
© Fotolia / Reise-und NaturfotoВид на Камала Бич в Таиланде
Вид на Камала Бич в Таиланде
© Fotolia / Reise-und Naturfoto
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Таиланде на острове Пхукет российский турист потерял сознание и умер рядом с полицейским участком, сообщает Phuket News.
По данным полиции, 38-летний Денис Тимошенков, прилетевший из Красноярска, отказался покидать отель, после того, как его отдых закончился. Персонал отеля не смог уговорить постояльца покинуть номер.
"Мы хотели решить проблему путем переговоров, но это не получилось. Наши сотрудники сообщили, что турист находился в нетрезвом состоянии все время пребывания в отеле", - сказали сотрудники гостиницы.
Персонал отеля вызвал полицию, россиянина доставили в участок. Там он уснул, а потом просто исчез, сообщили изданию полицейские. Позже, в тот же день, офицеры обнаружили туриста лежащим на земле без сознания рядом с чемоданом.
Тимошенкова доставили в ближайшую больницу, где врачи констатировали смерть. По предварительным данным, причиной гибели стала алкогольная интоксикация, пишет издание.
Девушка на пляже
17 июня, 08:00
Штрафы и запреты: за что туристов теперь заставят платить на пляжах
133329
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмПхукет (остров)Таиланд
Рекомендуем
Воздушные шары над городом Луксор, Египет
В Египте сильный ветер унес в горы воздушный шар с одиннадцатью туристами
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
В НИИ Склифосовского не работает врач, которая якобы лечила Алибасова
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
Лента
новостей
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин рассказал, что реагирует "непечатно" на воровство миллиардов
Владимир Коган
Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган
Сотрудники в офисе
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали британский доклад по правам человека в России
Константин Затулин
В ГД объяснили, почему часть депутатов отказалась ехать на МАП в Тбилиси
Под Омском нашли мертвым мужчину, подозреваемого в убийстве жены и дочери
В Подмосковье арестовали экс-главу отделения МВД по борьбе с наркотиками
Стенд национального института развития ВЭБ.РФ
ВЭБ подал в Стокгольмский арбитраж иск к Украине
В Челябинске начали проверку после жалобы Путину о нарушении прав студентов
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
В Шереметьево умер турист, пишут СМИ
Флаги ЕС
Евросоюз продлил санкции против России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04Белорусский участок "Дружбы" планируют очистить от к середине августа
11:58На петербургском пляже произошла массовая драка
11:58"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Семья Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
Лента новостейМолния