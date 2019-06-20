Бойко-Великий назвал свое задержание попыткой давления на бизнес

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Обвиняемый в многомиллионной растрате бизнесмен Василий Бойко-Великий считает свое задержание попыткой давления на его бизнес, сообщил РИА Новости в четверг ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, как владелец 10% уставного капитала банка "Кредитный Экспресс", вместе с директором учреждения Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками "похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов".

По словам Мельникова, Бойко-Великого держат в изоляторе временного содержания в камере с подозреваемым по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"Бойко-Великий свое задержание и пребывание в ИВС считает незаконным и предполагает, что это попытка давления на его бизнес. Он переживает за 2 тысячи человек, которые работают у него в компании", - сказал собеседник агентства.

В камеру Бойко-Великий взял с собой пять маленьких картонных икон, Библию и православную литературу. Накануне он по телефону попросил жену рассказать о ситуации знакомым священникам и православным мирянам, чтобы те молились за его освобождение.

"Сам он пожаловался на неудобный матрас, на котором невозможно спать. Ранее он рассказал, что раньше его уже помещали незаконно в СИЗО, и за десять лет матрасы не изменились. ЕСПЧ в прошлом году присудил ему компенсацию. Он намерен обратиться к уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову", - заявил Мельников.

По словам правозащитника, другие шесть фигурантов этого уголовного дела находятся в том же ИВС по ЮЗАО.

"Наибольшую обеспокоенность у нас вызвала судьба Аллы Кабановой. Она инвалид третей группы. У нее целый ряд заболеваний, в том числе аритмия, сахарный диабет, гипертония, тромбоз и другие заболевания. Передвигается она при помощи палочки. Как она пояснила, вчера следователи сказали ей, что она уезжает ненадолго и вечером будет дома, поэтому она не взяла лекарства. А ей жизненно необходимо ежедневно принимать восемь видов разных лекарств. Ей ночью вызывали "скорую"", - подытожил Мельников.