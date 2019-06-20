Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T17:54Z
https://ria.ru/20190620/1555752976.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/129835/34/1298353482_0:0:2200:1238_1036x0_80_0_0_2e148db6ef774cff00fa64e984d0fef4.jpg
РИА Новости

Минобороны: США поддерживают в России враждебно настроенных политиков

Вчера, 17:11
1466
© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкНачальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Перейти в фотобанк
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. США и их союзники поддерживают в России нетрадиционные религиозные организации, враждебно настроенных политиков и популярных личностей, заявил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.
"Нашими партнерами во главе с США организуется поддержка нетрадиционных религиозных структур, независимых в кавычках изданий и медиаресурсов, а также недальновидных или откровенно враждебно настроенных политических деятелей, популярных медийных личностей", - сказал Картаполов в ходе круглого стола о развитии информационно-коммуникационного сотрудничества на пространстве ОДКБ в Госдуме.
Путин рассказал, как России занять достойное место под солнцем
Вчера, 13:29
США и дальше будут сдерживать Россию как конкурента, считает Путин
652101513
Обсудить 1
Андрей КартаполовРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Капитолия в Вашингтоне
США развязали против России информационную войну, заявили в Минобороны
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали британский доклад по правам человека в России
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о "большой ошибке" Ирана
Политолог прокомментировал продление Евросоюзом "крымских" санкций
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Ряд западных стран не учитывает опыт СССР, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
У России есть своя версия крушения малайзийского Боинга, заявил Путин
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Россия хочет дать Украине шанс выйти на траекторию решения проблем
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
Посол Украины в Грузии покинул зал из-за выступления представителя России
Дайнис Турлайс
Мэра Риги Дайниса Турлайса отправили в отставку
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Карасин прокомментировал срыв работы Генассамблеи православия в Тбилиси
Власти Дагестана готовят списки ополченцев после поручения Путина
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану
Иран надеется, что ситуация с беспилотником США не повторится
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал, что за пять лет Украина перестанет быть бедной страной
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо
В США предложили новый способ снизить "зависимость" Европы от России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2
12:12Косачев прокомментировал ситуацию в Тбилиси
12:11В Приамурье проверят, как депутат заксобрания за год заработал три копейки
12:10Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем
12:04Белорусский участок "Дружбы" планируют очистить от к середине августа
11:58На петербургском пляже произошла массовая драка
11:58"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Семья Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
Лента новостейМолния