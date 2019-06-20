Минобороны: США поддерживают в России враждебно настроенных политиков

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. США и их союзники поддерживают в России нетрадиционные религиозные организации, враждебно настроенных политиков и популярных личностей, заявил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.

"Нашими партнерами во главе с США организуется поддержка нетрадиционных религиозных структур, независимых в кавычках изданий и медиаресурсов, а также недальновидных или откровенно враждебно настроенных политических деятелей, популярных медийных личностей", - сказал Картаполов в ходе круглого стола о развитии информационно-коммуникационного сотрудничества на пространстве ОДКБ в Госдуме.