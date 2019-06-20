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РИА Новости
Медиавойны

США развязали против России информационную войну, заявили в Минобороны

Вчера, 17:10
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. США и их союзники развязали против Москвы полномасштабную информационную войну, сделавшей очевидной конфронтацию систем ценностей РФ и Запада, заявил замминистра обороны России Андрей Картаполов.
"Главной мишенью для Соединенных Штатов и их союзников, безусловно, остается Российская Федерация. Именно против нас развязана полномасштабная информационная война, которая сделала особенно очевидной растущую конфронтацию ценностных систем России и Запада", - сказал Картаполов в ходе круглого стола о развитии информационно-коммуникационного сотрудничества на пространстве ОДКБ в Госдуме.
"Мы буквально охвачены целой сетью натовских центров в Прибалтике, Польше, Румынии, Болгарии и других странах Северо-Атлантического альянса, на территории которых действуют различные так называемые неправительственные организации", - добавил замминистра.
По его словам, назначение этих организаций - пропагандистско-идеологическое воздействие на россиян, прямая дискредитация России, а также "позиционирование ее как авторитарной страны с диким, невежественным населением, власти которой не считаются с основами международного права".
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