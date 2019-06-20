США развязали против России информационную войну, заявили в Минобороны

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. США и их союзники развязали против Москвы полномасштабную информационную войну, сделавшей очевидной конфронтацию систем ценностей РФ и Запада, заявил замминистра обороны России Андрей Картаполов.

"Главной мишенью для Соединенных Штатов и их союзников, безусловно, остается Российская Федерация. Именно против нас развязана полномасштабная информационная война, которая сделала особенно очевидной растущую конфронтацию ценностных систем России и Запада", - сказал Картаполов в ходе круглого стола о развитии информационно-коммуникационного сотрудничества на пространстве ОДКБ в Госдуме.

"Мы буквально охвачены целой сетью натовских центров в Прибалтике, Польше, Румынии, Болгарии и других странах Северо-Атлантического альянса, на территории которых действуют различные так называемые неправительственные организации", - добавил замминистра.