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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

В Пензе оценят законность проверок кондитерской фабрики после жалобы Путину

Вчера, 17:07
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ПЕНЗА, 20 июн - РИА Новости. Прокуратура Пензенской области оценит законность деятельности ревизоров, на проверки которых пожаловался в четверг в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным сооснователь местной кондитерской фабрики "Ванюшкины сладости" Николай Кузяков, сообщило надзорное ведомство региона.
Кузяков в четверг в студии прямой линии с Владимиром Путиным пожаловался на рост внеплановых проверок. По его словам, только на прошлой неделе три надзорных органа на кондитерской фабрике проводили проверки, по итогам которых он ожидает штрафы. Бизнесмен спросил у президента, как сделать, чтобы надзорные органы не штрафовали малый и средний бизнес, а помогали его развивать.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 14:26
Путин заявил о снижении количества внеплановых проверок бизнеса
Путин сообщил, что в целом в РФ число внеплановых проверок бизнеса надзорными органами уменьшилось на 11%, и власти стремятся сделать так, чтобы проверяющие организации стали менторами и помощниками для бизнеса.
"По поступившему в ходе прямой линии с президентом России обращению сооснователя кондитерской фабрика "Ванюшкины сладости" Николая Кузякова, пожаловавшегося на регулярные внеплановые проверки, три из которых прошли на прошлой неделе, прокуратура Пензенской области организовала проверку законности деятельности уполномоченных органов. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования", - говорится в сообщении.
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинПензаРоссияПроисшествия
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