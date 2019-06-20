В Пензе оценят законность проверок кондитерской фабрики после жалобы Путину

Кузяков в четверг в студии прямой линии с Владимиром Путиным пожаловался на рост внеплановых проверок. По его словам, только на прошлой неделе три надзорных органа на кондитерской фабрике проводили проверки, по итогам которых он ожидает штрафы. Бизнесмен спросил у президента, как сделать, чтобы надзорные органы не штрафовали малый и средний бизнес, а помогали его развивать.