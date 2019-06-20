В Ярославской области автобус с 20 пассажирами съехал в кювет

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Автобус с пассажирами съехал в кювет в Ярославской области в четверг, кондуктор доставлена в больницу, сообщило УМВД по региону.
ДТП произошло в Ярославском районе области.
"По предварительной информации, автобус "ПАЗ" под управлением мужчины 1996 года рождения совершил съезд в кювет без опрокидывания. В автобусе находились около 20 человек. В результате ДТП в медучреждение доставлена кондуктор, женщина 1964 года рождения", - говорится в сообщении.
На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС, медики. СУСК РФ по региону сообщило о проведении проверки по факту инцидента. Следователям предстоит выяснить, есть ли в произошедшем признаки состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"В настоящее время следователем выполняются необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - информирует следственное управление.