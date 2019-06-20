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РИА Новости

В Ярославской области автобус с 20 пассажирами съехал в кювет

Вчера, 17:03
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© Фото : ГУМЧС России по Ярославской областиДТП с участием автобуса "ПАЗ" в деревне Ананьево, Ярославской области. 20 июня 2019
ДТП с участием автобуса ПАЗ в деревне Ананьево, Ярославской области. 20 июня 2019
© Фото : ГУМЧС России по Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Автобус с пассажирами съехал в кювет в Ярославской области в четверг, кондуктор доставлена в больницу, сообщило УМВД по региону.
ДТП произошло в Ярославском районе области.
"По предварительной информации, автобус "ПАЗ" под управлением мужчины 1996 года рождения совершил съезд в кювет без опрокидывания. В автобусе находились около 20 человек. В результате ДТП в медучреждение доставлена кондуктор, женщина 1964 года рождения", - говорится в сообщении.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС, медики. СУСК РФ по региону сообщило о проведении проверки по факту инцидента. Следователям предстоит выяснить, есть ли в произошедшем признаки состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"В настоящее время следователем выполняются необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - информирует следственное управление.
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