Власти Татарстана помогут семье украинских беженцев, обратившихся к Путину

КАЗАНЬ, 20 июн - РИА Новости. Власти Татарстана окажут всю возможную на уровне республики помощь семье беженцев из Украины Люльковичей, проживающих сейчас в Набережных Челнах и обратившихся на прямую линию с президентом РФ с вопросом о помощи в получении российского гражданства, сообщила РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Как прозвучало в ходе прямой линии, большая семья Люльковичей живет в Набережных Челнах с 2014 года, куда приехала из украинского Дзержинска, спасаясь от войны. В семье девять детей, старшие из которых уже имеют свои семьи. Живут в арендуемой квартире. Попытки легализоваться в России позволили лишь получить статус беженцев. Мать семейства, имея на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, не может подтвердить необходимый уровень доходов, без него не может официально устроиться на работу. Дети ходят в школу, но семья не может получать все социальные гарантии. Из-за сложного финансового положения семьи девятилетний Елисей вынужден был бросить музыкальную школу.

Глава семейства Владимир Афанасьевич в ходе прямой линии просил помочь в вопросе получения гражданства. Президент РФ напомнил, что недавно начал действовать указ об упрощенном получении гражданства для жителей отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, проживающих в РФ, есть и другие нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории РФ, в упрощенном порядке получать гражданство Российской Федерации. По его словам, необходимы некоторые коррективы в действующую нормативную базу, чтобы вопрос решался по сути.

"По поручению президента Республики Татарстан к семье выехали ответственные чиновники администрации Набережных Челнов. По результатам встречи будут подготовлены предложения по вариантам решения этого вопроса", - сказала Галимова.

Она подчеркнула, что у семьи существует целый комплекс вопросов, требующих решения.