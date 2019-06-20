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РИА Новости
Республика Татарстан

Власти Татарстана помогут семье украинских беженцев, обратившихся к Путину

Вчера, 16:59
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Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
КАЗАНЬ, 20 июн - РИА Новости. Власти Татарстана окажут всю возможную на уровне республики помощь семье беженцев из Украины Люльковичей, проживающих сейчас в Набережных Челнах и обратившихся на прямую линию с президентом РФ с вопросом о помощи в получении российского гражданства, сообщила РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Как прозвучало в ходе прямой линии, большая семья Люльковичей живет в Набережных Челнах с 2014 года, куда приехала из украинского Дзержинска, спасаясь от войны. В семье девять детей, старшие из которых уже имеют свои семьи. Живут в арендуемой квартире. Попытки легализоваться в России позволили лишь получить статус беженцев. Мать семейства, имея на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, не может подтвердить необходимый уровень доходов, без него не может официально устроиться на работу. Дети ходят в школу, но семья не может получать все социальные гарантии. Из-за сложного финансового положения семьи девятилетний Елисей вынужден был бросить музыкальную школу.
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Глава семейства Владимир Афанасьевич в ходе прямой линии просил помочь в вопросе получения гражданства. Президент РФ напомнил, что недавно начал действовать указ об упрощенном получении гражданства для жителей отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, проживающих в РФ, есть и другие нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории РФ, в упрощенном порядке получать гражданство Российской Федерации. По его словам, необходимы некоторые коррективы в действующую нормативную базу, чтобы вопрос решался по сути.
"По поручению президента Республики Татарстан к семье выехали ответственные чиновники администрации Набережных Челнов. По результатам встречи будут подготовлены предложения по вариантам решения этого вопроса", - сказала Галимова.
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Она подчеркнула, что у семьи существует целый комплекс вопросов, требующих решения.
"Всё возможное содействие со стороны республики будет оказано. Все вопросы, в решении которых республика уполномочена оказать содействие, будут решены. Вопрос получения гражданства регулируется только федеральным законодательством, в этом мы, к сожалению, помочь не можем. Но, возможно, можно проработать какие-то меры, чтобы ускорить процедуру сбора документов, получения каких-то справок", - уточнила она.
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Республика ТатарстанВладимир ПутинТатарстанРоссияУкраинаОбщество
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