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РИА Новости

Курс доллара опустился до 63 рублей впервые с августа 2018 года

Вчера, 16:59
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТабло пункта обмена валют
Табло пункта обмена валют
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Табло пункта обмена валют. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Рубль продолжает обновлять максимумы текущего года против доллара и евро на фоне дорожающей нефти и общего роста аппетита к риску на мировых торговых площадках после решений и комментариев ФРС США, доллар тестирует уровень поддержки 63 рубля, евро нацелился на отметку 71 рубль.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.52 мск снижался на 80 копеек, до 62,98 рубля, курс евро - на 44 копейки, до 71,14 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар опустился до минимума с августа 2018 года, евро – до минимума с апреля прошлого года.
Стоимость нефти при этом растет на 3,2%, до 63,8 доллара за баррель по марке Brent.
Общий спрос на рисковые активы на мировых площадках активизировался после того как Федрезерв США в среду сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых и дал сигнал о возможности ее понижения уже в июле.
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