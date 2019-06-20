Курс доллара опустился до 63 рублей впервые с августа 2018 года

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Рубль продолжает обновлять максимумы текущего года против доллара и евро на фоне дорожающей нефти и общего роста аппетита к риску на мировых торговых площадках после решений и комментариев ФРС США, доллар тестирует уровень поддержки 63 рубля, евро нацелился на отметку 71 рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.52 мск снижался на 80 копеек, до 62,98 рубля, курс евро - на 44 копейки, до 71,14 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар опустился до минимума с августа 2018 года, евро – до минимума с апреля прошлого года.

Стоимость нефти при этом растет на 3,2%, до 63,8 доллара за баррель по марке Brent.