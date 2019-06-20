Путин поручил тюменскому губернатору обеспечить водоснабжением село Каскара

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Тюменской области Александру Моору как можно быстрее обеспечить реконструкцию водопровода в селе Каскара и наладить централизованное водоснабжение, а также призвал других губернаторов подключаться к федеральным программам по обеспечению людей чистой водой.

"В целом по стране, это, к сожалению, проблема. У нас, к сожалению, доступа к чистой хорошей воде не имеют миллионы человек. И у нас целая программа создана по доступу и по обеспечению людей чистой и качественной водой", - сказал Путин на прямой линии.

Жители поселка Каскара в Тюменской области пожаловались президенту на отсутствие водовода и подключения к централизованному водоснабжению. Губернатор Тюменской области заявил, что в поселке есть старый водопровод, но необходимо провести реконструкцию.

"Сейчас прорабатываем вопрос, в сентябре-октябре текущего года заключить концессию на весь Тюменский район (поселок Каскара входит в Тюменский район) для того, чтобы не только Каскару, но и другие населенные пункты Тюменского района обеспечить централизованным водоотведением", - сказал губернатор. По его словам, водопровод от Тюмени до Каскары будет реконструирован в 2020 году. Жители поселения сейчас могут подать заявку на технологическое подключение к централизованному водоснабжению.

"Считайте, что они обратились. Я за них обратился. Я вас прошу об этом, сделайте, как можно быстрее. Договорились? Надеюсь, что это будет сделано. А в целом хотел бы коллегам-губернаторам сказать, что надо, конечно, подключаться к этим программам, которые у нас на уровне федерации сейчас осуществляются", - заявил Путин.