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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин поручил тюменскому губернатору обеспечить водоснабжением село Каскара

Вчера, 16:58
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и Александр Моор
Президент РФ Владимир Путин и Александр Моор
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и Александр Моор. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Тюменской области Александру Моору как можно быстрее обеспечить реконструкцию водопровода в селе Каскара и наладить централизованное водоснабжение, а также призвал других губернаторов подключаться к федеральным программам по обеспечению людей чистой водой.
"В целом по стране, это, к сожалению, проблема. У нас, к сожалению, доступа к чистой хорошей воде не имеют миллионы человек. И у нас целая программа создана по доступу и по обеспечению людей чистой и качественной водой", - сказал Путин на прямой линии.
Вчера, 16:36
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Жители поселка Каскара в Тюменской области пожаловались президенту на отсутствие водовода и подключения к централизованному водоснабжению. Губернатор Тюменской области заявил, что в поселке есть старый водопровод, но необходимо провести реконструкцию.
"Сейчас прорабатываем вопрос, в сентябре-октябре текущего года заключить концессию на весь Тюменский район (поселок Каскара входит в Тюменский район) для того, чтобы не только Каскару, но и другие населенные пункты Тюменского района обеспечить централизованным водоотведением", - сказал губернатор. По его словам, водопровод от Тюмени до Каскары будет реконструирован в 2020 году. Жители поселения сейчас могут подать заявку на технологическое подключение к централизованному водоснабжению.
"Считайте, что они обратились. Я за них обратился. Я вас прошу об этом, сделайте, как можно быстрее. Договорились? Надеюсь, что это будет сделано. А в целом хотел бы коллегам-губернаторам сказать, что надо, конечно, подключаться к этим программам, которые у нас на уровне федерации сейчас осуществляются", - заявил Путин.
Миллион вопросов президенту: Владимир Путин на прямой линии
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Семнадцатая по счету прямая линия главы государства проходила в Гостином дворе.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
1 из 8

Семнадцатая по счету прямая линия главы государства проходила в Гостином дворе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

К началу трансляции операторы получили более полутора миллионов вопросов.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
2 из 8

К началу трансляции операторы получили более полутора миллионов вопросов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Путин сказал, что ознакомился с частью обращений.

Президент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
3 из 8

Путин сказал, что ознакомился с частью обращений.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

По его словам, россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и мусорная реформа.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
4 из 8

По его словам, россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и мусорная реформа.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Прямая линия с президентом продолжалась четыре часа восемь минут.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
5 из 8

Прямая линия с президентом продолжалась четыре часа восемь минут.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Путин успел ответить на 81 вопрос.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
6 из 8

Путин успел ответить на 81 вопрос.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Особенностью прямой линии в этом году стали включения из регионов.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
7 из 8

Особенностью прямой линии в этом году стали включения из регионов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

Врачи федерального центра сердечно сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
8 из 8

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
1 из 8

Семнадцатая по счету прямая линия главы государства проходила в Гостином дворе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 8

К началу трансляции операторы получили более полутора миллионов вопросов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 8

Путин сказал, что ознакомился с частью обращений.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
4 из 8

По его словам, россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и мусорная реформа.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 8

Прямая линия с президентом продолжалась четыре часа восемь минут.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 8

Путин успел ответить на 81 вопрос.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 8

Особенностью прямой линии в этом году стали включения из регионов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
8 из 8

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
"Но нужно пользоваться современными методами очистки воды. Крупные наши предприятия, в том числе работающие в сфере оборонно-промышленного комплекса, одно из наших ведущих ракетных предприятий - Московский институт теплотехники - сделал замечательное открытие-изобретение по очистке воды, причем эффективно работающее. Никак не пробиться в регионы. Обращаю внимание регионов на то, что нужно пользоваться такими технологиями, в том числе и той, о которой я сказал. А конкретный случай прошу вас решить как можно быстрее", - добавил президент.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинТюменская областьОбщество
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