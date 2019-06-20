Путин назвал рост производительности труда одной из ключевых проблем страны

"Если исходить из того, что главное, что мы должны сделать разными способами в ходе реализации нацпроектов, - добиться повышения производительности труда и на этой базе решать вопросы, связанные с благосостоянием людей, то, конечно, одна из ключевых проблем - это рост производительности труда", - сказал Путин в ответ на вопрос, какая проблема является главной в России.