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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин назвал рост производительности труда одной из ключевых проблем страны

Вчера, 16:57
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Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Одна из ключевых проблем в России - это рост производительности труда, который впоследствии повысит общий уровень благосостояния людей, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Если исходить из того, что главное, что мы должны сделать разными способами в ходе реализации нацпроектов, - добиться повышения производительности труда и на этой базе решать вопросы, связанные с благосостоянием людей, то, конечно, одна из ключевых проблем - это рост производительности труда", - сказал Путин в ответ на вопрос, какая проблема является главной в России.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияОбщество
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