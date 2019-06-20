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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Россия хочет дать Украине шанс выйти на траекторию решения проблем

Вчера, 16:56
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Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия хочет дать новому украинскому руководству шанс на то, чтобы выйти на траекторию решения проблем, а не усугубления вопросов, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации в Донбассе.
"Мы хотим дать новому украинскому руководству шанс на то, чтобы все-таки выйти на траекторию решения проблемы, а не усугубления этих вопросов", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о ситуации на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
18 июня, 08:00
Все, что вы хотели узнать о миротворчестве Зеленского
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