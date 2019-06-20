Россия хочет дать Украине шанс выйти на траекторию решения проблем

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия хочет дать новому украинскому руководству шанс на то, чтобы выйти на траекторию решения проблем, а не усугубления вопросов, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации в Донбассе.

"Мы хотим дать новому украинскому руководству шанс на то, чтобы все-таки выйти на траекторию решения проблемы, а не усугубления этих вопросов", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о ситуации на Донбассе.