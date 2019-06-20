Путин показал, что не боится острых вопросов, считает политолог

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время прямой линии продемонстрировал, что не боится выносить на повестку дня острые вопросы, заявил РИА Новости президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Он отметил, что по ходу прямой линии президент периодически самостоятельно выбирал вопросы, появляющиеся в формате "бегущей строки" и тем самым акцентировал внимание на проблемных точках.

"Президент традиционно рвал темп, это видно. Он периодически забирал вопросы с "бегущей строки", с одной стороны, разрушая общую размеренность повествования, а с другой, достаточно четко выцеливая проблемные точки. Он брал реально проблемные вопросы, связанные с коррупцией, с зарплатами чиновников, с дотациями госслужащим, очень непопулярная тема, но он сам не нее пошел", - подчеркнул политолог.

По его мнению, таким образом президент пытался ужесточить повестку и сделать ее более разнообразной, несколько ломая при этом общий сценарий прямой линии.