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РИА Новости

Сбербанк назвал сети 5G риском для кибербезопасности

Вчера, 16:54
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© РИА Новости / Евгений БиятовЛоготип ПАО "Сбербанк России" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
© РИА Новости / Евгений Биятов
Логотип ПАО "Сбербанк России" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Одним из серьезных рисков для кибербезопасности являются сети 5G, поскольку у них очень высокая скорость передачи информации, что создает проблемы для быстрой остановки утечки информации, считает руководитель службы кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.
"...Одним из серьезных рисков кибербезопасности, как ни странно, являются сети 5G. С одной стороны, разве плохо, что у нас были 3G - там 2 мегабита, потом LTE - там до 100 мегабит, а сейчас появится 5G - гигабит, это же хорошо. Но страшно - за секунду весь телефон "улетит" в облако и все. Вот это будет хаос, когда не успеете остановить, просто это все будет происходить не то, что в реальном времени, со скоростью света", - сказал он, выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном Сбербанком.
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"Здесь мы должны повышать нашу скорость реагирования, обнаружения, защиты, реакции. И как раз современные технологии - те, которые нам дают диссонанс, приводят в неразбериху нашу работу - мы должны их использовать в обратную сторону", - добавил он.
В настоящее время ряд стран работает над технологией связи 5G. Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети.
Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено к 2024 году во всех крупных городах России с населением от 1 миллиона человек. В настоящий момент модель развития сетей 5G не определена. Операторы считают наиболее привлекательным для 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако он занят другими пользователями, в основном военными и спецслужбами, и требует работы по высвобождению.
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5GСбербанк РоссииРоссияТехнологииЭкономика
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