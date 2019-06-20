Сбербанк назвал сети 5G риском для кибербезопасности

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Одним из серьезных рисков для кибербезопасности являются сети 5G, поскольку у них очень высокая скорость передачи информации, что создает проблемы для быстрой остановки утечки информации, считает руководитель службы кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.

"...Одним из серьезных рисков кибербезопасности, как ни странно, являются сети 5G. С одной стороны, разве плохо, что у нас были 3G - там 2 мегабита, потом LTE - там до 100 мегабит, а сейчас появится 5G - гигабит, это же хорошо. Но страшно - за секунду весь телефон "улетит" в облако и все. Вот это будет хаос, когда не успеете остановить, просто это все будет происходить не то, что в реальном времени, со скоростью света", - сказал он, выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном Сбербанком.

"Здесь мы должны повышать нашу скорость реагирования, обнаружения, защиты, реакции. И как раз современные технологии - те, которые нам дают диссонанс, приводят в неразбериху нашу работу - мы должны их использовать в обратную сторону", - добавил он.

В настоящее время ряд стран работает над технологией связи 5G. Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети.