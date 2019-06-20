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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В "новой церкви" Украины считают, что Константинополь не отзовет томос

Вчера, 16:52
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДокумент содержащий решение Священного Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви
Документ содержащий решение Священного Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 июн – РИА Новости. Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря считает, что Константинопольский патриархат не отзовет томос об автокефалии украинской церкви из-за заявлений раскольника Филарета Денисенко.
Ранее Филарет заявил, что "поместный собор" отменил решение о ликвидации возглавляемой им Украинской православной церкви Киевского патриархата и юридически утвердил его существование.
"Если кто-то думает, что может поставить под вопрос томос нашего религиозного объединения, то могу однозначно сказать, со стороны Константинопольского патриархата документ, который предоставлен (томос – ред.), не будет отозван", - заявил Зоря на пресс-конференции в четверг.
Он также сказал, что, насколько ему известно, Константинопольский патриархат не намерен предпринимать никаких шагов, которые ухудшили бы положение церкви на Украине.
Филарет Денисенко
Вчера, 14:50
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Уже через несколько месяцев Филарет Денисенко заявил, "новая церковь" разделилась. По его словам, это произошло из-за крайне редкого общения с Епифанием, который нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре 2018 года. При этом Филарет считает, что Епифаний не является независимым предстоятелем. Он также заявил, что возглавляемая им неканоническая структура, на базе которой была создана "новая церковь" Украины, до сих пор существует. Сам Епифаний заявил, что в "новой церкви" нет раскола.
Патриарх Филарет
11 июня, 18:45
Профессиональный раскольник. Филарет опять заговорил о "независимости"И что в томосе написано, он не знал, и коварный Порошенко его обманул. Филарет (Денисенко) начинает плести интригу против ПЦУ и Константинополя.
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