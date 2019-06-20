В "новой церкви" Украины считают, что Константинополь не отзовет томос

КИЕВ, 20 июн – РИА Новости. Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря считает, что Константинопольский патриархат не отзовет томос об автокефалии украинской церкви из-за заявлений раскольника Филарета Денисенко.

Ранее Филарет заявил, что "поместный собор" отменил решение о ликвидации возглавляемой им Украинской православной церкви Киевского патриархата и юридически утвердил его существование.

"Если кто-то думает, что может поставить под вопрос томос нашего религиозного объединения, то могу однозначно сказать, со стороны Константинопольского патриархата документ, который предоставлен (томос – ред.), не будет отозван", - заявил Зоря на пресс-конференции в четверг.

Он также сказал, что, насколько ему известно, Константинопольский патриархат не намерен предпринимать никаких шагов, которые ухудшили бы положение церкви на Украине.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.