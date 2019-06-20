Путин рассказал о строительстве железнодорожной части Крымского моста

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что строительство железнодорожной части Крымского моста идет по плану и к концу года все должно быть готово.

"Работа идет по плану, и в этом году, в конце года, железнодорожная часть Крымского моста должна быть сдана", - сказал Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии о том, когда построят железнодорожную часть Крымского моста.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая.