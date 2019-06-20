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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин рассказал о строительстве железнодорожной части Крымского моста

Вчера, 16:49
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© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста
Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что строительство железнодорожной части Крымского моста идет по плану и к концу года все должно быть готово.
"Работа идет по плану, и в этом году, в конце года, железнодорожная часть Крымского моста должна быть сдана", - сказал Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии о том, когда построят железнодорожную часть Крымского моста.
Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста
Вчера, 15:50
Первый поезд по Крымскому мосту отправится из Москвы
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинКрымРоссияОбщество
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