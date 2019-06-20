Воронежские власти окажут материальную помощь детям погибшей в ДТП

ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Правительство Воронежской области окажет материальную помощь детям погибшей в ДТП в Хохольском районе многодетной матери, сообщила РИА Новости пресс-служба облправительства.

Авария произошла в субботу в 19.50 мск на 59 километре автодороги "Воронеж-Луганск" в Хохольском районе Воронежской области. Ford Focus, двигавшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Caravelle. В результате ДТП погибли восемь человек.

По данным облправительства, среди погибших была многодетная мать Светлана Рыбина.

"У Светланы Рыбиной осталось пять несовершеннолетних детей и две старшие дочери от первого брака, одна из которых возьмет под опеку своих младших братьев и сестер. Документы на предварительную опеку детей администрация Подгоренского муниципального района подготовит уже к сегодняшнему вечеру", - говорится в сообщении.

Как отмечает облправительство, 21 июня дети уедут в Ставропольский край, где живут старшие сестры. Билеты для детей уже приобретены.

"По поручению губернатора Воронежской области Александра Гусева из резервного фонда региона семье будут выделены средства в размере 1 миллиона рублей. Деньги будут перечислены в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Десятилетняя дочь Светланы, Агафья, оказалась единственной выжившей в столкновении, ее отправили на "скорой" в областную детскую клиническую больницу №2 Воронежа. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое. По предварительным данным, у девочки открытые переломы ног, переломы рук, закрытая черепно-мозговая травма.

"Состояние девочки врачи оценивают как средней тяжести, угрозы для ее жизни нет. После выздоровления Агафья отправится в Ставропольский край к своим братьям и сестрам", - сообщают областные власти.