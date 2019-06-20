Власти Оренбуржья направят 68 млн рублей на сохранение лесов от пожаров

ОРЕНБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что власти региона направят 68 миллионов рублей на сохранение лесов от пожаров в рамках реализации нацпроекта "Экология" в этом году.

"В 2019 году на реализацию нацпроекта "Экология" в части сохранения и воспроизводства лесного фонда области выделено 68 миллионов рублей. Из них значительная часть – 43,8 миллиона рублей направлена на закупку лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования для государственного учреждения "Центр пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области", - приводятся в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона слова Паслера.

По его словам, леса занимают около 4% от всей территории Оренбургской области, при этом из-за природно-климатических особенностей и износа техники, угроза лесных пожаров возрастает каждое лето. Врио главы региона отметил, что лесопожарная и лесохозяйственная техника была закуплена впервые с момента образования министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбуржья.

В пресс-службе губернатора и правительства региона сообщили РИА Новости, что для областного Центра пожаротушения и охраны лесов были закуплены 12 автомобилей УАЗ повышенной проходимости, предназначенные для патрулирования, доставки людей и противопожарного оборудования к местам лесных пожаров, четыре трактора МТЗ "Беларус" для борьбы с огнем в труднодоступных местах и локализации лесных пожаров, три пожарные автоцистерны, 12 установок высокого давления, 200 противопожарных ранцев, четыре лесных плуга, 12 мотопомп и 12 емкостей для воды объемом 500 литров. Для ведения лесохозяйственных работ были закуплены три трактора, три лесных плуга, три сеялки для лесных питомников, две лесопосадочных машины, три выкопочных скобы и почвенная фреза.