Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T16:47Z
https://ria.ru/20190620/1555751252.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152432/01/1524320166_0:100:1920:1180_1036x0_80_0_0_abb500ffc8e1547301155e031221f737.jpg
РИА Новости
Оренбургская область

Власти Оренбуржья направят 68 млн рублей на сохранение лесов от пожаров

Вчера, 16:47
23
CC0 / StockSnap / Палаточный лагерь
Палаточный лагерь
CC0 / StockSnap /
ОРЕНБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что власти региона направят 68 миллионов рублей на сохранение лесов от пожаров в рамках реализации нацпроекта "Экология" в этом году.

"В 2019 году на реализацию нацпроекта "Экология" в части сохранения и воспроизводства лесного фонда области выделено 68 миллионов рублей. Из них значительная часть – 43,8 миллиона рублей направлена на закупку лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования для государственного учреждения "Центр пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области", - приводятся в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона слова Паслера.

По его словам, леса занимают около 4% от всей территории Оренбургской области, при этом из-за природно-климатических особенностей и износа техники, угроза лесных пожаров возрастает каждое лето. Врио главы региона отметил, что лесопожарная и лесохозяйственная техника была закуплена впервые с момента образования министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбуржья.
В пресс-службе губернатора и правительства региона сообщили РИА Новости, что для областного Центра пожаротушения и охраны лесов были закуплены 12 автомобилей УАЗ повышенной проходимости, предназначенные для патрулирования, доставки людей и противопожарного оборудования к местам лесных пожаров, четыре трактора МТЗ "Беларус" для борьбы с огнем в труднодоступных местах и локализации лесных пожаров, три пожарные автоцистерны, 12 установок высокого давления, 200 противопожарных ранцев, четыре лесных плуга, 12 мотопомп и 12 емкостей для воды объемом 500 литров. Для ведения лесохозяйственных работ были закуплены три трактора, три лесных плуга, три сеялки для лесных питомников, две лесопосадочных машины, три выкопочных скобы и почвенная фреза.
Пожарные на территории Эшдаунского леса после пожара. 29 апреля 2019
29 апреля, 14:40
В Англии произошел пожар в "лесу Винни Пуха"
В пресс-службе добавили, что общий объем финансирования регионального проекта по сохранению лесов до 2024 года составляет 384 миллиона рублей. В целом до 2024 года на закупку специализированной техники и оборудования планируется направить более 252 миллионов рублей.
000000
Обсудить 0
Оренбургская областьОбщество
Рекомендуем
Счастливая семья
Многодетные семьи Оренбуржья смогут получить 200 тысяч рублей вместо земли
РИА
Новости
Выставка Искусственный интеллект и диалог культур в Эрмитаже
Не только древности. Чем удивляют современные художники Саудовской Аравии
Техноград на ВДНХ помогает трудоустраивать социально незащищенных граждан
Техноград на ВДНХ помогает трудоустраивать социально незащищенных граждан
Глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров
Вячеслав Битаров вошел в состав рабочей группы по контролю за нацпроектами
Лента
новостей
Квартира в новостройке. Архивное фото
Власти Оренбуржья увеличили субвенции на покупку жилья для детей-сирот
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Власти Татарстана помогут семье украинских беженцев, обратившихся к Путину
Говяжий стейк с овощами
Количество открытых в Подмосковье летних кафе выросло
"Энел Россия" подписала соглашение о продаже Рефтинской ГРЭС "дочке" СГК
Город Тюмень
В Тюменской области запустят пилотную информсистему скорой медпомощи
Вид города Владикавказа
Объездную дорогу вокруг Владикавказа начнут строить в 2020 году
Город Оренбург
В Оренбуржье выделят почти 55 млн рублей на поддержку МСП в моногородах
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин рассказал, что за время руководства страной налетал несколько месяцев
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
История "китовой тюрьмы"
Полигон по утилизации твердых бытовых отходов
"Совет рынка" оценил нагрузку по оплате строительства мусоросжигающих ТЭС
В Балашихе проконтролируют ремонт дороги, на которую пожаловались Путину
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
11:03Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ
11:02В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
11:01Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
11:00Украинский депутат призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным
10:55На Украине возбудили дела из-за отравления людей после купания в озере
10:47Первую партию косаток из "китовой тюрьмы" доставят к месту выпуска 24 июня
10:46В Крыму оценили слова президента Чехии о принадлежности полуострова
10:41Правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
10:40СК завел дело после ЧП с батутом под Ярославлем, где пострадал ребенок
10:31В ГД объяснили, почему часть депутатов отказалась ехать на МАП в Тбилиси
Лента новостейМолния