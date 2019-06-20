Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.

"То же самое я недавно предложил и владельцам большого бизнеса - Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому. С другими я ещё не встретился, но собираюсь... они берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов", - заявил он на встрече с бизнес-сообществом в Киеве в четверг.

По его словам Пинчук согласился купить квартиры для 24 украинских моряков, задержанных в РФ. "С господином Ринатом Ахметовым мы не только достигли согласия по отмене формулы (импорта угля - ред.) Роттердам+, но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги и инфраструктуру Донбасса", - заявил Зеленский.

По его словам, при помощи Ахметова были закуплены 200 машин скорой помощи для сельских больниц. "Ни им (олигархам-ред), ни вам я не предлагаю никаких преференций - только честные одинаковые для всех правила. Никаких монополий, только те правила от которых мы, как страна, можем выиграть", - заявил Зеленский, обращаясь к представителям бизнеса.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.