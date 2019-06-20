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РИА Новости

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Вчера, 16:45
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
"То же самое я недавно предложил и владельцам большого бизнеса - Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому. С другими я ещё не встретился, но собираюсь... они берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов", - заявил он на встрече с бизнес-сообществом в Киеве в четверг.
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
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Зеленский поддержал проведение масштабной приватизации
По его словам Пинчук согласился купить квартиры для 24 украинских моряков, задержанных в РФ. "С господином Ринатом Ахметовым мы не только достигли согласия по отмене формулы (импорта угля - ред.) Роттердам+, но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги и инфраструктуру Донбасса", - заявил Зеленский.
По его словам, при помощи Ахметова были закуплены 200 машин скорой помощи для сельских больниц. "Ни им (олигархам-ред), ни вам я не предлагаю никаких преференций - только честные одинаковые для всех правила. Никаких монополий, только те правила от которых мы, как страна, можем выиграть", - заявил Зеленский, обращаясь к представителям бизнеса.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В ближайшие 20 лет украинским морякам есть где жить, так что квартиры не понадобятся и их можно сдавать. Профит.
20 июня, 16:49
MYMake Yellowstone Great Again
31190009
Самое страшное, что может случиться со страной - это "помощь" олигархов!
20 июня, 19:47
iinysys
1730001
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