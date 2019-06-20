Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве

КИЕВ, 20 июн - РИА новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Донбасса необходимо более 300 миллиардов гривен, власти уже работают над реинтеграцией этих территорий.

"По оценкам украинских экспертов, для этого нам необходимо более 300 миллиардов гривен. Это большой проект реинтеграции. Но мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем. Надо нарочно продемонстрировать людям, которые вынуждены находиться на временно оккупированных территориях, преимущества жизни в единой, свободной и независимой Украине ", - сказал он на встрече с бизнес-сообществом в Киеве в четверг.

Для этого, по словам президента, надо создать комфортные условия для пересечения линии разграничения в Донбассе, построить новые дороги, развивать экономику и социальную сферу.