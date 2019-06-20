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РИА Новости

Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления Донбасса

Вчера, 16:44
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 июн - РИА новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Донбасса необходимо более 300 миллиардов гривен, власти уже работают над реинтеграцией этих территорий.
"По оценкам украинских экспертов, для этого нам необходимо более 300 миллиардов гривен. Это большой проект реинтеграции. Но мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем. Надо нарочно продемонстрировать людям, которые вынуждены находиться на временно оккупированных территориях, преимущества жизни в единой, свободной и независимой Украине ", - сказал он на встрече с бизнес-сообществом в Киеве в четверг.
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Вчера, 16:45
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Для этого, по словам президента, надо создать комфортные условия для пересечения линии разграничения в Донбассе, построить новые дороги, развивать экономику и социальную сферу.
Зеленский отметил, что прекращение конфликта в Донбассе является одним из приоритетов его работы. "Тут нет простых решений, сейчас мы сделаем все от нас зависящее, чтобы люди перестали гибнуть и этот фактор создавал минимум негатива для бизнес-климата на Украине", - добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
7 июня, 13:13
Ни в какие ворота… Зеленский обещает "жесткий ответ" на обстрелы в ДонбассеПрезидент Украины Владимир Зеленский пообещал "жесткий ответ" на обстрелы в Донбассе. Как отметила в эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева, от украинского лидера исходят противоположные заявления.
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