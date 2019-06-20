В США неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу около ночного клуба в американском городе Аллентаун, штат Пенсильвания, десять человек получили ранения, сообщает телеканал Неизвестный устроил стрельбу около ночного клуба в американском городе Аллентаун, штат Пенсильвания, десять человек получили ранения, сообщает телеканал WFMZ-TV со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел около 2 часов ночи (около 9 утра мск). Как сообщил представитель полиции Билл Лейк, большинство людей получили ранения после того, как вышли из местного клуба DejaVu.

На место происшествия были направлены экстренные службы. Все пострадавшие госпитализированы. По данным полиции, их жизни ничего не угрожает.