В США неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу около ночного клуба в американском городе Аллентаун, штат Пенсильвания, десять человек получили ранения, сообщает телеканал WFMZ-TV со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел около 2 часов ночи (около 9 утра мск). Как сообщил представитель полиции Билл Лейк, большинство людей получили ранения после того, как вышли из местного клуба DejaVu.
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На место происшествия были направлены экстренные службы. Все пострадавшие госпитализированы. По данным полиции, их жизни ничего не угрожает.
Информацию о том, кто открыл огонь, и мотивах злоумышленника полиция не сообщает.