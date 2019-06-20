Происходящее на местах видно и через свежепокрашенную траву, заявил Путин

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, во время поездок по стране даже через свежепокрашенную траву и скамейки видит, что реально происходит на местах.

"Чтобы понять, что происходит в стране в целом, нужно иметь информацию из разных источников. Я езжу по стране и смотрю, и даже, не побоюсь этого слова, этих выражений, и даже через свежепокрашенную траву и скамейки видно, что происходит в реалиях на месте. Видно, поэтому и дальше буду продолжать ездить", - сказал Путин, отвечая на вопрос, не хотел бы он, как герой фильма "Каникулы президента", один проехать и посмотреть реальную жизнь в стране.

Он добавил, что у него бывают длинные поездки по стране, как, например, это было, когда он инспектировал построенную дорогу между Хабаровском и Читой.