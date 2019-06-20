Эксперты обсудили внедрение стандарта поддержки добровольчества в регионах

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Проблемы и успехи внедрения стандарта поддержки добровольчества в регионах обсудили представители Агентства стратегических инициатив, органов власти и волонтерских организаций на площадке третьего Форума социальных инноваций регионов, который проходит в Москве 19-21 июня. Как рассказала заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова, в России уже проведена большая работа в этом направлении.

"Стандарт был создан в 2018 году, в прошлом году стандарт внедряли 53 региона, в этом году должны внедрить 85 субъектов", – сказала она, подчеркнув, что всего четыре региона полностью провели эту работу – Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Хабаровский и Красноярский края.

Всего 28 регионов из 85, по словам Захаровой, приняли регламенты взаимодействия с добровольческими организациями. Советы по вопросам добровольчества созданы в 51 регионе. План информационной поддержки разработан и утвержден только в 21 регионе.

Захарова отметила, что органы государственной власти пока недостаточно заинтересованы в скорейшем внедрении стандарта, в результате добровольцы часто сталкиваются со сложностями, когда просят поддержки в своей работе.

"Выстраивание взаимодействия между волонтерскими организациями и органами государственной власти – это очень важно, важно проводить мониторинг того, что делается", – сказала Захарова.

Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), член общественной палаты Артем Метелев отметил потенциал развития добровольчества в России. Он подчеркнул, что по итогам Года волонтера, согласно данным опроса общественного мнения, в два раза выросло количество добровольцев, сейчас в России их насчитывается 15%. При этом 88% россиян положительно относятся к волонтерскому движению по сравнению с концом 2017 года.

Артем Метелев также отметил проблемы с внедрением стандарта поддержки добровольчества в России и рассказал о проектах Ассоциации волонтерских центров, которые могут способствовать успешной работе в этом направлении. Так, АВЦ запустил проект "Доверяй, играя", в рамках которого представители власти и добровольцы встречаются для того, чтобы поиграть в спортивные игры и обсудить насущные проблемы.

Вместе с платформой "Россия – страна возможностей" АВЦ планирует запустить образовательный модуль, посвященный волонтерству, для представителей власти. По словам Метелева, если главы субъектов, вице-губернаторы попробуют себя в качестве активистов и волонтеров, тема добровольчества станет для них намного ближе.

В дискуссии также приняли участи представители органов власти из регионов, которые рассказали о внедрении стандарта поддержки добровольчества в субъектах России. В частности, заместитель председателя комитета по молодежной политике правительства Хабаровского края Элеонора Кавшар рассказала, что в регионе уже реализованы все требования стандарта. Одним из больших достижений региона она назвала проведение образовательного курса для сотрудников органов власти и подведомственных учреждений.

"Самое главное, что люди, которые прошли эту образовательную программу, вышли с ощущением, что это (добровольчество) большой ресурс, что с этим надо работать, и есть инструменты, как с этим работать", – сказала Кавшар. Она отметила, что образовательные программы проводятся в регионе в рамках больших событий и форумов добровольцев.