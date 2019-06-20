Медики и физики из России создали устройство для быстрого заживления ран

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Ученые из Сеченовского университета и МГТУ имени Баумана создали новое устройство для быстрого заживления ран и язв при помощи холодной плазмы и успешно проверили его работу на крысах. Результаты этих опытов были представлены в European Ученые из Сеченовского университета и МГТУ имени Баумана создали новое устройство для быстрого заживления ран и язв при помощи холодной плазмы и успешно проверили его работу на крысах. Результаты этих опытов были представлены в European Journal of Pharmaceutical Sciences

"Наш прибор "Плазон", а также моноокись азота, используются в медицине уже более 17 лет. Они заметно снижают вероятность развития осложнений после операций и заживляют диабетические язвы. Вместе с тем, у них есть недостаток – температура плазмы оставалась достаточно высокой, что может повредить ткани. Мы решили эту проблему", — пишут исследователи.

Холодная плазма, в отличие от раскаленной материи в недрах Солнца и термоядерных реакторов, полностью ионизированной и разогретой до нескольких миллионов или миллиардов градусов, представляет собой относительно "мирную" субстанцию. Ее температура обычно не превышает нескольких десятков тысяч градусов Цельсия, а доля свободных ионов и электронов в ней обычно составляет около 1%.

Эта форма материи, как рассказывают ученые, давно интересует медиков. И российские, и зарубежные исследователи уже пытались применять для лечения ран, однако результаты разных экспериментов заметно отличались. В некоторых случаях плазма ускоряла заживление поврежденных тканей, а в других ситуация не менялась.

В конце прошлого века физики из МГТУ имени Баумана и их коллеги-медики из Сеченовского университета создали "Плазон", первый генератор холодной плазмы, который успешно справлялся с этой задачей. Ключом для этого стало использование моноокиси азота (NO) в качестве одного из "лечебных" компонентов этой формы материи.

Она представляет собой один из самых инертных газов на Земле, при этом играющих очень важную роль в работе нашего организма. Его молекулы критически важны для регулирования давления в сосудах, а также они участвуют в подавлении воспалений и в регенерации поврежденных тканей и органов.

Как отмечает пресс-служба вуза, "Плазон" отлично зарекомендовал себя в лечении хирургических заболеваний, в частности, гнойных ран мягких тканей, ожогов, гнойно-воспалительных процессов, трофических и диабетических язв и прочих незаживающих ран.

При этом, потенциал его применения, по словам Анатолия Шехтера, одного из разработчиков аппарата, был достаточно сильно ограничен по той причине, что он вырабатывал достаточно горячий поток плазмы, чья температура составляла от 40 до 60 градусов. Она может вызвать ожоги и усугубить состояние больного, а не помочь ему.

Руководствуясь подобными соображениями, Шехтер и его коллеги задумались о том, можно ли поменять конструкцию этого прибора таким образом, чтобы он вырабатывал плазму комнатной температуры, не уступающую по своим свойствам ее более горячей разновидности.

Объединив усилия с коллегами по МГТУ, российские медики смогли решить эту задачу, значительно изменив устройство "Плазона". Как и его предшественник, новый прибор одновременно вырабатывает низкотемпературную плазму и моноокись азота, пропуская разряды электричества через струю воздуха и затем охлаждая ее до низкой температуры.

Используя этот прибор, ученые попытались ускорить заживление достаточно крупных "дыр" в коже крыс, обдувая их с разного расстояния плазмой на базе NO, а также простым воздухом. В последующие дни медики следили за формированием нового слоя кожи и появлением различных осложнений в процессе затягивания раны.

Как оказалось, новая версия "Плазона" не уступала в эффективности своему предшественнику, но при этом она исключает то, что внутренние органы человека будут повреждены при лечении перитонита, гнойного плеврита, ожогов и язв роговицы глаза и других чувствительных тканей.

При этом, что самое важное, опыты Шехтера и его коллеги показали, что температура газа не влияет на скорость и характер заживления ран. Это означает, что новый прибор позволит обрабатывать раны быстрее и уменьшить вероятность формирования шрамов и воспалений.