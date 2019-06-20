Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T16:41Z
https://ria.ru/20190620/1555750276.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152995/15/1529951533_0:343:3032:2048_1036x0_80_0_0_5d052ba264590d13b143ae568c7aedc2.jpg
РИА Новости

Медики и физики из России создали устройство для быстрого заживления ран

Вчера, 16:41
1959
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМедики во время операции
Медики во время операции
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Ученые из Сеченовского университета и МГТУ имени Баумана создали новое устройство для быстрого заживления ран и язв при помощи холодной плазмы и успешно проверили его работу на крысах. Результаты этих опытов были представлены в European Journal of Pharmaceutical Sciences.

"Наш прибор "Плазон", а также моноокись азота, используются в медицине уже более 17 лет. Они заметно снижают вероятность развития осложнений после операций и заживляют диабетические язвы. Вместе с тем, у них есть недостаток – температура плазмы оставалась достаточно высокой, что может повредить ткани. Мы решили эту проблему", — пишут исследователи.

Холодная плазма, в отличие от раскаленной материи в недрах Солнца и термоядерных реакторов, полностью ионизированной и разогретой до нескольких миллионов или миллиардов градусов, представляет собой относительно "мирную" субстанцию. Ее температура обычно не превышает нескольких десятков тысяч градусов Цельсия, а доля свободных ионов и электронов в ней обычно составляет около 1%.
Эта форма материи, как рассказывают ученые, давно интересует медиков. И российские, и зарубежные исследователи уже пытались применять для лечения ран, однако результаты разных экспериментов заметно отличались. В некоторых случаях плазма ускоряла заживление поврежденных тканей, а в других ситуация не менялась.
Генератор низкотемпературной плазмы
12 сентября 2016, 12:34
Российские физики вылечат "вечные" раны при помощи холодной плазмыУченые из МФТИ и институтов РАН выяснили, что облучение клеток холодной плазмой приводит к их регенерации, что можно использовать для лечения незаживающих ран.
В конце прошлого века физики из МГТУ имени Баумана и их коллеги-медики из Сеченовского университета создали "Плазон", первый генератор холодной плазмы, который успешно справлялся с этой задачей. Ключом для этого стало использование моноокиси азота (NO) в качестве одного из "лечебных" компонентов этой формы материи.
Она представляет собой один из самых инертных газов на Земле, при этом играющих очень важную роль в работе нашего организма. Его молекулы критически важны для регулирования давления в сосудах, а также они участвуют в подавлении воспалений и в регенерации поврежденных тканей и органов.
Как отмечает пресс-служба вуза, "Плазон" отлично зарекомендовал себя в лечении хирургических заболеваний, в частности, гнойных ран мягких тканей, ожогов, гнойно-воспалительных процессов, трофических и диабетических язв и прочих незаживающих ран.
При этом, потенциал его применения, по словам Анатолия Шехтера, одного из разработчиков аппарата, был достаточно сильно ограничен по той причине, что он вырабатывал достаточно горячий поток плазмы, чья температура составляла от 40 до 60 градусов. Она может вызвать ожоги и усугубить состояние больного, а не помочь ему.
Руководствуясь подобными соображениями, Шехтер и его коллеги задумались о том, можно ли поменять конструкцию этого прибора таким образом, чтобы он вырабатывал плазму комнатной температуры, не уступающую по своим свойствам ее более горячей разновидности.
Объединив усилия с коллегами по МГТУ, российские медики смогли решить эту задачу, значительно изменив устройство "Плазона". Как и его предшественник, новый прибор одновременно вырабатывает низкотемпературную плазму и моноокись азота, пропуская разряды электричества через струю воздуха и затем охлаждая ее до низкой температуры.
Используя этот прибор, ученые попытались ускорить заживление достаточно крупных "дыр" в коже крыс, обдувая их с разного расстояния плазмой на базе NO, а также простым воздухом. В последующие дни медики следили за формированием нового слоя кожи и появлением различных осложнений в процессе затягивания раны.
Как оказалось, новая версия "Плазона" не уступала в эффективности своему предшественнику, но при этом она исключает то, что внутренние органы человека будут повреждены при лечении перитонита, гнойного плеврита, ожогов и язв роговицы глаза и других чувствительных тканей.
Центр диагностики и лечения диабета во Владивостоке
27 апреля 2015, 15:12
Биологи выяснили, почему медленно заживают раны у диабетиковПорезы очень медленно заживают у диабетиков из-за того, что белок, "дирижирующий" процессом затягивания ран, "сходит с ума" при ненормально высокой концентрации глюкозы в крови и начинает препятствовать их заживлению.
При этом, что самое важное, опыты Шехтера и его коллеги показали, что температура газа не влияет на скорость и характер заживления ран. Это означает, что новый прибор позволит обрабатывать раны быстрее и уменьшить вероятность формирования шрамов и воспалений.
Ученые надеются, что в ближайшее время они начнут клинические испытания на добровольцах, что в конечном итоге позволит их устройству войти в медицинскую практику и облегчить жизнь многим диабетикам и другим больным, страдающим от незаживающих ран и инфекций.
3901000
Обсудить 0
ЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОткрытия - РИА НаукаМГТУ имени БауманаПервый МГМУ имени СеченоваМоскваРИА Наука
Рекомендуем
Фобосоход миссии MMX в представлении художника
Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин рассказал, что может решить проблему Донбасса
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
Лента
новостей
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Путин рассказал, за какой поступок ему стыдно
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Сбербанк назвал сети 5G риском для кибербезопасности
Власти Дагестана готовят списки ополченцев после поручения Путина
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
У России есть своя версия крушения малайзийского Боинга, заявил Путин
В Грузии закидали яйцами гостиницу, где находится российский депутат
Световой транзистор, созданный физиками из IBM и Сколтеха
Физики из России создали световой транзистор, не требующий охлаждения
Руки пожилой женщины
Искусственная жидкость для суставов поможет вылечить артрит и подагру
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин похвалил блогера Сардарова за рекламу шаурмы во время прямой линии
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Продюсер "Чернобыля" объяснил искажение исторических фактов
Ростовские власти очистили мусорную площадку, показанную в прямой линии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
11:03Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ
11:02В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
11:01Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
11:00Украинский депутат призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным
10:55На Украине возбудили дела из-за отравления людей после купания в озере
10:47Первую партию косаток из "китовой тюрьмы" доставят к месту выпуска 24 июня
10:46В Крыму оценили слова президента Чехии о принадлежности полуострова
10:41Правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
10:40СК завел дело после ЧП с батутом под Ярославлем, где пострадал ребенок
10:31В ГД объяснили, почему часть депутатов отказалась ехать на МАП в Тбилиси
Лента новостейМолния