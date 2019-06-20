Глава СПЧ заявил об опасности декриминализации "наркотической" статьи

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов считает декриминализацию "наркотической" статьи большой опасностью, а борьба с подбрасыванием наркотиков должна продолжаться самым решительным образом.
В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на то, что больше четверти от общего числа заключенных осуждены по делам о наркотиках, либерализации быть не может.
"Декриминализация хранения наркотиков таит очевидную опасность. Поскольку если вы обнаруживаете у человека тайник, в котором лежит два килограмма наркотиков, вы понимаете, что за этим стоит какое-то преступление", - сказал РИА Новости Федотов.
По его словам, необходимо самым решительным образом наладить борьбу с подбрасыванием наркотиков.
"И если, как предлагает президент, в структурах полиции и ФСБ будут создаваться специализированные подразделения, призванные выявлять подобные злоупотребления, то они должны быть многочисленные, поскольку практика подброса наркотиков, как и других форм фальсификации доказательств, к сожалению, достаточно широко распространена", - заключил он.