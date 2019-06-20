Глава СПЧ заявил об опасности декриминализации "наркотической" статьи

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов считает декриминализацию "наркотической" статьи большой опасностью, а борьба с подбрасыванием наркотиков должна продолжаться самым решительным образом.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на то, что больше четверти от общего числа заключенных осуждены по делам о наркотиках, либерализации быть не может.

"Декриминализация хранения наркотиков таит очевидную опасность. Поскольку если вы обнаруживаете у человека тайник, в котором лежит два килограмма наркотиков, вы понимаете, что за этим стоит какое-то преступление", - сказал РИА Новости Федотов.

По его словам, необходимо самым решительным образом наладить борьбу с подбрасыванием наркотиков.