Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T16:34Z
https://ria.ru/20190620/1555750250.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155284/61/1552846154_0:0:3032:1706_1036x0_80_0_0_5b5dbea64b556925ac042567275ae047.jpg
РИА Новости

Глава СПЧ заявил об опасности декриминализации "наркотической" статьи

Вчера, 16:34
309
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов считает декриминализацию "наркотической" статьи большой опасностью, а борьба с подбрасыванием наркотиков должна продолжаться самым решительным образом.
В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на то, что больше четверти от общего числа заключенных осуждены по делам о наркотиках, либерализации быть не может.
"Декриминализация хранения наркотиков таит очевидную опасность. Поскольку если вы обнаруживаете у человека тайник, в котором лежит два килограмма наркотиков, вы понимаете, что за этим стоит какое-то преступление", - сказал РИА Новости Федотов.
По его словам, необходимо самым решительным образом наладить борьбу с подбрасыванием наркотиков.
"И если, как предлагает президент, в структурах полиции и ФСБ будут создаваться специализированные подразделения, призванные выявлять подобные злоупотребления, то они должны быть многочисленные, поскольку практика подброса наркотиков, как и других форм фальсификации доказательств, к сожалению, достаточно широко распространена", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 14:55
Люди не должны сидеть в тюрьме по статье 228 УК "ради галок", заявил Путин
501017
Обсудить 0
Владимир ПутинМихаил ФедотовРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Люди не должны сидеть в тюрьме по статье 228 УК "ради галок", заявил Путин
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Об ошибке правительства и коррупции. Президент пообщался с россиянами
Олег Тищенко
Осужденный в США россиянин Тищенко прибыл в Москву
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Частные охранные компании в Сирии не связаны с государством, заявил Путин
Лента
новостей
На петербургском пляже произошла массовая драка
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
России необходимо защитить критически важную инфраструктуру, заявил Путин
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала продление Евросоюзом "крымских" санкций
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
У России есть своя версия крушения малайзийского Боинга, заявил Путин
Адвокат оценил идею создания органа по надзору за делами по наркотикам
Здание Капитолия в Вашингтоне
США развязали против России информационную войну, заявили в Минобороны
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов
Минобороны: США поддерживают в России враждебно настроенных политиков
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Путин ответил на вопрос о возможности возвращения Вышинского
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Саратовский минздрав заявил, что указанная Путиным проблема исправлена
Медики во время операции
Медики и физики из России создали устройство для быстрого заживления ран
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2
12:12Косачев прокомментировал ситуацию в Тбилиси
12:11В Приамурье проверят, как депутат заксобрания за год заработал три копейки
12:10Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем
12:04Белорусский участок "Дружбы" планируют очистить от к середине августа
11:58На петербургском пляже произошла массовая драка
11:58"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Семья Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
Лента новостейМолния