Путин ответил на вопрос о возможности возвращения Вышинского

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин ответил на вопрос о возможности обмена арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Мы думаем, мы не забыли", — сказал президент журналистам.

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Срок ареста продлен до 22 июля.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.