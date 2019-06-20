Путин ответил на вопрос о возможности возвращения Вышинского

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин ответил на вопрос о возможности обмена арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
"Мы думаем, мы не забыли", — сказал президент журналистам.
19 июня, 00:41Вышинский заявил, что его дело позорит Украину
Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Срок ареста продлен до 22 июля.
Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
В апреле более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.