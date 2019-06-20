Поклонская прокомментировала продление Евросоюзом "крымских" санкций

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что в продлении Евросоюзом антироссийских санкций отсутствует здравый смысл и они не заставят Россию отказываться от своих территорий, людей и истории.
Совет ЕС в четверг продлил крымский пакет санкций до 23 июня 2020 года.
"Они (страны ЕС – ред.) глубоко ошибаются, если думают, что из-за санкций Россия будет отказываться от своих территорий, людей, истории", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, решением ЕС по санкциям движет "отсутствие здравого смысла, а также оправдание своих фобий и амбиций".
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".