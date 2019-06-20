Marvel думают о роли супергероя для Киану Ривза

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что давно ведет переговоры с Киану Ривзом о том, чтобы актер сотрудничал с киностудией, сообщает comicbook.com.
Во время показа фильма "Человек-паук: вдали от дома" в Лондоне Файги ответил журналисту: "Мы давно ведем переговоры с Киану Ривзом о его участии в фильмах Marvel Studios. Я не знаю пока, будет ли Ривз сниматься у нас. Но если он согласится, то на этот случай мы очень хотим найти для него хорошую роль".
Кевин Файги сравнил Ривза с актером Джейком Джилленхолом, который снялся в новом фильме о Человеке-пауке. Джилленхолу предложили принять участие в проекте только после того, как для него появилась идеальная роль – злодея Мистерио.
В киностудии надеются, что так будет и с Киану Ривзом.
Сейчас у Киану Ривза настоящий творческий подъем – в 2019 году с его участием вышел успешный фильм "Джон Уик 3", также он снялся в романтической комедии Netflix "Ты – мое сомнение" и озвучил персонажа в анимационном фильме "История игрушек 4".