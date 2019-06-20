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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

России необходимо защитить критически важную инфраструктуру, заявил Путин

Вчера, 16:32
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Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. России необходимо защитить критически важные элементы инфраструктуры, в том числе с помощью высокотехнологичных компаний, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская задала президенту вопрос: "Как запустить импортозамещение в России"?
"Я уже говорил вам это, касался этой темы, могу еще раз повторить. Импортозамещение - мы этим занимаемся, 667 миллиардов у нас направлены на эти цели, в том числе в высокотехнологичный сектор экономики", - рассказал Путин.
"Но что чрезвычайно важно, хочу повторить этот тезис еще раз: важно защитить критически важные инфраструктуры, в том числе и с помощью таких компаний, как ваша. Мы это делаем, и нужно обеспечить рынок внутренний для этих продуктов, и будем проталкивать", - сказал он.
По его словам, "важна не столько поддержка тех, кто закупает", сколько "нужно мотивировать к закупкам российских продуктов".
"Мы думаем над этим. Я уже поручение правительству дал на этот счет, и будем это делать дальше", - заключил Путин.
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
1220003
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияЭкономика
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