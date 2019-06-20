России необходимо защитить критически важную инфраструктуру, заявил Путин

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. России необходимо защитить критически важные элементы инфраструктуры, в том числе с помощью высокотехнологичных компаний, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская задала президенту вопрос: "Как запустить импортозамещение в России"?

"Я уже говорил вам это, касался этой темы, могу еще раз повторить. Импортозамещение - мы этим занимаемся, 667 миллиардов у нас направлены на эти цели, в том числе в высокотехнологичный сектор экономики", - рассказал Путин.

"Но что чрезвычайно важно, хочу повторить этот тезис еще раз: важно защитить критически важные инфраструктуры, в том числе и с помощью таких компаний, как ваша. Мы это делаем, и нужно обеспечить рынок внутренний для этих продуктов, и будем проталкивать", - сказал он.

По его словам, "важна не столько поддержка тех, кто закупает", сколько "нужно мотивировать к закупкам российских продуктов".