Путин прокомментировал расследование крушения рейса MH17

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование крушения малайзийского Boeing в Донбассе.

"Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если на ее плечах эта ответственность лежит. То, что мы видели и представлено в качестве доказательств вины России, — нас абсолютно не устраивает, мы считаем, что там нет никаких доказательств", — так он ответил на вопрос журналистов, не пора ли России признать ответственность за крушение рейса MH17.

Путин подчеркнул, что у России есть своя версия произошедшего, но ее никто не хочет слушать.

"И пока не будет реального диалога, мы не найдем правильного ответа на те вопросы, которые до сих пор остаются открытыми", — добавил глава государства.

Он перечислил вопросы, остающиеся без ответа.

"Кто разрешил полеты над зоной боевых действий? Россия, что ли? Нет. А истребители где были? И где абсолютные доказательства того, что это ополченцы стреляли или кто-то другой? <...> Просто выбрали один раз и навсегда, назначили виновных, и все. Нас такой подход к расследованию не устраивает", — заключил президент.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Расследование Совместная следственная группа (ССГ), Россия в нем не участвует. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.

Накануне ССГ опубликовала новый доклад и, в частности, называла имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулато и украинец Леонид Харченко. Их планируется объявить в международный розыск.

При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников, например фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая и новости из интернета.

В российском МИД эти обвинения назвали "абсолютно голословными" и напомнили, что Москва с первого дня трагедии была заинтересована в установлении истины и помогала следствию.