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РИА Новости

Путин прокомментировал расследование крушения рейса MH17

Вчера, 16:31
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование крушения малайзийского Boeing в Донбассе.

"Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если на ее плечах эта ответственность лежит. То, что мы видели и представлено в качестве доказательств вины России, — нас абсолютно не устраивает, мы считаем, что там нет никаких доказательств", — так он ответил на вопрос журналистов, не пора ли России признать ответственность за крушение рейса MH17.

Член Совместной следственной группы Фред Вестербеке во время заседания по делу о крушении Boeing MH17, которое произошло 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. 19 июня 2019
Вчера, 13:22
Зарубежные СМИ прокомментировали доклад комиссии по делу о крушении MH17
Путин подчеркнул, что у России есть своя версия произошедшего, но ее никто не хочет слушать.
"И пока не будет реального диалога, мы не найдем правильного ответа на те вопросы, которые до сих пор остаются открытыми", — добавил глава государства.
Он перечислил вопросы, остающиеся без ответа.
"Кто разрешил полеты над зоной боевых действий? Россия, что ли? Нет. А истребители где были? И где абсолютные доказательства того, что это ополченцы стреляли или кто-то другой? <...> Просто выбрали один раз и навсегда, назначили виновных, и все. Нас такой подход к расследованию не устраивает", — заключил президент.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Расследование Совместная следственная группа (ССГ), Россия в нем не участвует. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
19 июня, 23:10
Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17
Накануне ССГ опубликовала новый доклад и, в частности, называла имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулато и украинец Леонид Харченко. Их планируется объявить в международный розыск.
При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников, например фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая и новости из интернета.
В российском МИД эти обвинения назвали "абсолютно голословными" и напомнили, что Москва с первого дня трагедии была заинтересована в установлении истины и помогала следствию.
Россия и раньше отвергала обвинения в причастности к крушению и заявляла о предвзятости следствия. Так, ССГ проигнорировала документы, свидетельствующие, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а также эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук"), подтверждающие, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины
19 июня, 22:30
Следствие по MH17 прокомментировало использование информации из соцсетей
7421019
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MH17. РасследованиеВладимир ПутинРоссияВ мире
Популярные комментарии
Украина сбила над Чёрным морем самолёт,так и не взяла на себя ответственность,у них уже второй такой инцидент,и опять рожу прячут
20 июня, 19:12
Борис Борисович
2100001
Заключение ССГ на уровне шизофренического бреда: российские военные якобы скатались вна Украину, сбили гражданский самолет и вернулись обратно. В это можно поверить только если в это ОЧЕНЬ НУЖНО поверить.
20 июня, 20:53
mmiasnikov
900001
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