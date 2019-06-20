Путин ответил на 81 вопрос во время прямой линии

В этом году прямая линия с президентом продолжалась 4 часа 8 минут. Всего поступило порядка 2 миллионов обращений.

Прямая линия с президентом России традиционно прошла в Гостином дворе в Москве. Вопросы россиян начали принимать с 8.00 мск 9 июня и продолжали это делать вплоть до окончания программы.

Вопросы россиян к президенту, в частности, касались проблем мусоропереработки, тарифов, социально-экономической сферы, здравоохранения, заработных плат, возможной либерализации антинаркотического законодательства, повышения пособия на ребенка до трех лет, отношений России с другими странами. Задавали Путину и неожиданные вопросы - например о том, куда делся народ чудь, как президент борется с ленью и не инопланетянин ли он.