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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин ответил на 81 вопрос во время прямой линии

Вчера, 16:31
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии ответил на 81 вопрос россиян.
В этом году прямая линия с президентом продолжалась 4 часа 8 минут. Всего поступило порядка 2 миллионов обращений.
Прямая линия с президентом России традиционно прошла в Гостином дворе в Москве. Вопросы россиян начали принимать с 8.00 мск 9 июня и продолжали это делать вплоть до окончания программы.
Вопросы россиян к президенту, в частности, касались проблем мусоропереработки, тарифов, социально-экономической сферы, здравоохранения, заработных плат, возможной либерализации антинаркотического законодательства, повышения пособия на ребенка до трех лет, отношений России с другими странами. Задавали Путину и неожиданные вопросы  - например о том, куда делся народ чудь, как президент борется с ленью и не инопланетянин ли он.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияОбщество
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