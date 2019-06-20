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РИА Новости

Осужденный в США россиянин Тищенко прибыл в Москву

Вчера, 16:29
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© Фото : Weber CountyОлег Тищенко
Олег Тищенко
© Фото : Weber County
Олег Тищенко. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россиянин Олег Тищенко, осужденный в США за контрабанду продукции военного назначения и высланный из страны, прибыл в Москву, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее суд в США приговорил разработчика компьютерных игр Тищенко к одному году заключения по обвинению в покупке документации к американским военным самолетам в нарушение законов США. Так как россиянин уже отсидел этот срок, его депортировали в Россию.
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Как следует из документов в базе суда, россиянин заключил сделку со следствием, признав себя виновным по двум из пяти пунктов обвинения, в частности, в сознательном вывозе инструкций к истребителю F-16А. Обвинения по трем другим пунктам были сняты.
Дело против Тищенко завели еще в 2016 году, но документы раскрыли лишь недавно, после того как мужчину задержали в начале года в Грузии, откуда экстрадировали в США. Россиянина впервые доставили в суд в апреле и оставили под стражей до начала процесса.
Обвинение предполагает, что Тищенко получил руководства пилотов к истребителям F-16, F-35, F-22 и A-10. Документацию он затем продавал на eBay покупателям на Кипре, в Японии, Нидерландах и Австралии.
В обвинительном заключении говорится, в частности, что в 2011 году Тищенко написал на форум, посвященный компьютерным играм, представился сотрудником компании-разработчика игр и попросил помочь ему купить инструкции к F-16 для создания реалистичных симуляторов. Тищенко объяснил, что не может купить документы из России, и житель Техаса Кеннет Салливан вызвался ему помочь. Уже отправив покупку Тищенко, Салливан понял, что мог нарушить закон США об экспорте военных технологий. Американец написал об этом в одной из веток форума.
19 июня, 00:16
Дело разработчика компьютерных игр Олега Тищенко в США
Посольство России в Вашингтоне, комментируя приговор, назвало обвинения в адрес Тищенко надуманными. В дипмиссии отметили, что "глубоко разочарованы подобной практикой американских властей", и призвали отказаться от неё в пользу налаживания эффективного взаимодействия правоохранительных структур двух стран.
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