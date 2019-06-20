У России есть своя версия крушения малайзийского Боинга, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В ситуации с крушением малайзийского Boeing до сих пор много вопросов, но Россию не устраивает подход коллег к расследованию, заявил президент России Владимир Путин.

"У нас есть своя версия, мы ее представили, к сожалению, нас никто слушать не хочет. И пока не будет реального диалога, мы не найдем правильного ответа на те вопросы, которые до сих пор остаются открытыми", - сказал Путин журналистам.

"Надо вернуться все-таки к тому, о чем мы говорили? Кто разрешил полеты над зоной боевых действий? Россия что ли? Нет. А истребители где были? И где абсолютные доказательства того, что это ополченцы стреляли или кто-то другой? Там очень много вопросов, а на них не отвечают. Просто выбрали один раз и навсегда, назначили виновных и все. Нас такой подход к расследованию не устраивает", - добавил он.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.

МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.