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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

СК проверит жалобу Путину на школу в Оренбуржье, где 50 лет не было ремонта

Вчера, 16:29
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку жалобы президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии о школе в Оренбургской области, которую не ремонтировали 50 лет, сообщается на сайте СК РФ.
В ходе прямой линии в четверг Путина спросили, когда отремонтируют школу в селе Трудовое в Оренбургской области. Глава государства ответил, что поговорит об этом с руководством региона и проблема будет решена.
"Организовано проведение доследственной проверки по информации, поступившей на прямую линию с президентом РФ, от жителей села Трудового Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области о непроведении ремонтных работ в сельской школе около 50 лет", - говорится в сообщении СК.
Следователи установят все обстоятельства, а также оценят действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за непринятие мер по проведению капремонта в школе.
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В пресс-службе губернатора области в свою очередь сообщили, что в школе 10 лет назад укрепили фундамент, ремонтировали отдельные помещения.
"Но это не может снять проблему. Поэтому поручил администрации округа подготовить проектно-сметную документацию на комплексный капитальный ремонт школы. Средства на это есть", - цитирует пресс-служба врио губернатора региона Дениса Паслера.
Отмечается, что всего в этом году на капитальный ремонт школ региона из бюджета направят 783,1 миллиона рублей, отремонтируют 24 школы. В июне планируется мониторинг всех школ в области, цель которого - выяснить потребность в ремонте на 2020-2022 годы.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымСледственный комитет РФВладимир ПутинОренбургская областьПроисшествия
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