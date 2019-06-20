СК проверит жалобу Путину на школу в Оренбуржье, где 50 лет не было ремонта

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку жалобы президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии о школе в Оренбургской области, которую не ремонтировали 50 лет, сообщается на Следователи начали проверку жалобы президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии о школе в Оренбургской области, которую не ремонтировали 50 лет, сообщается на сайте СК РФ.

В ходе прямой линии в четверг Путина спросили, когда отремонтируют школу в селе Трудовое в Оренбургской области. Глава государства ответил, что поговорит об этом с руководством региона и проблема будет решена.

"Организовано проведение доследственной проверки по информации, поступившей на прямую линию с президентом РФ, от жителей села Трудового Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области о непроведении ремонтных работ в сельской школе около 50 лет", - говорится в сообщении СК.

Следователи установят все обстоятельства, а также оценят действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за непринятие мер по проведению капремонта в школе.

В пресс-службе губернатора области в свою очередь сообщили, что в школе 10 лет назад укрепили фундамент, ремонтировали отдельные помещения.

"Но это не может снять проблему. Поэтому поручил администрации округа подготовить проектно-сметную документацию на комплексный капитальный ремонт школы. Средства на это есть", - цитирует пресс-служба врио губернатора региона Дениса Паслера.