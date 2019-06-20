Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T16:27Z
https://ria.ru/20190620/1555749658.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151939/14/1519391456_0:0:2764:1555_1036x0_80_0_0_e72be3341bfaffd8fc58d9c03c1608dc.jpg
РИА Новости

Евросоюз продолжит работать над сохранением Ирана в рамках СВПД

Вчера, 16:27
142
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедерика Могерини
Федерика Могерини
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федерика Могерини. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. ЕС продолжит работать над сохранением Ирана в ядерной сделке, эскалация ситуации может иметь негативные последствия для всего региона, заявила в четверг глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Она отметила, что обсуждала на днях эту ситуацию в Вашингтоне с госсекретарем Майком Помпео.
"Эскалация может иметь крайне негативные последствия для региона с точки зрения безопасности. Со стороны ЕС был призыв к максимальной сдержанности и ответственности. Мы продолжаем работать как со странами ЕС, так и международными партнерами над тем, чтобы Иран оставался приверженным всем его обязательствам в ядерной сфере в рамках СВПД", - заявила она.
Здание Министерства иностранных дел РФ
18 июня, 18:03
МИД призвал Иран воздержаться от шагов, осложняющих ситуацию с СВПД
020000
Обсудить 0
Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеЕвросоюзИранВ мире
Рекомендуем
Олег Тищенко
Осужденный в США россиянин Тищенко прибыл в Москву
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Россия не хочет навязывать соседям свое видение, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин заявил, что Иран полностью выполняет договоренности с МАГАТЭ
Йемен
Пущенные из Йемена снаряды упали возле электростанции в Саудовской Аравии
Лента
новостей
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин рассказал, что может решить проблему Донбасса
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Китай готов помочь КНДР в вопросах безопасности
Американский беспилотник MQ-1 Predator
Иранский депутат призвал кабмин обратиться в ООН из-за беспилотника США
Здание Капитолия в Вашингтоне
США развязали против России информационную войну, заявили в Минобороны
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Частные охранные компании в Сирии не связаны с государством, заявил Путин
МИД Ирана назвал действия сбитого беспилотника США провокационными
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
У России есть своя версия крушения малайзийского Боинга, заявил Путин
Корпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны
Командующий КСИР Ирана прокомментировал ситуацию с американским БПЛА
В Индонезии малазийский Boeing выкатился за пределы ВПП
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым в Дамаске. 16 октября 2018
Асад обсудил с делегацией из России борьбу с терроризмом в Сирии
В Индии 25 человек погибли при падении автобуса в ущелье
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
11:03Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ
11:02В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
11:01Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
11:00Украинский депутат призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным
10:55На Украине возбудили дела из-за отравления людей после купания в озере
10:47Первую партию косаток из "китовой тюрьмы" доставят к месту выпуска 24 июня
10:46В Крыму оценили слова президента Чехии о принадлежности полуострова
10:41Правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
10:40СК завел дело после ЧП с батутом под Ярославлем, где пострадал ребенок
Лента новостейМолния