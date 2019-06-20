Евросоюз продолжит работать над сохранением Ирана в рамках СВПД

БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. ЕС продолжит работать над сохранением Ирана в ядерной сделке, эскалация ситуации может иметь негативные последствия для всего региона, заявила в четверг глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Эскалация может иметь крайне негативные последствия для региона с точки зрения безопасности. Со стороны ЕС был призыв к максимальной сдержанности и ответственности. Мы продолжаем работать как со странами ЕС, так и международными партнерами над тем, чтобы Иран оставался приверженным всем его обязательствам в ядерной сфере в рамках СВПД", - заявила она.