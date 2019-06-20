Спецслужбы не имеют отношения к прямой линии, заявил Путин

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал сообщение о том, что прямая линия - это "шоу" спецслужб, заверив, что ни одна из них не имеет отношения к этому мероприятию.

"Вот здесь тоже увидел бегущую строку: прямая линия - это шоу спецслужб. Уверяю вас, я понимаю, что это вопрос с подтекстом, но я вас уверяю - никакого отношения ни одна спецслужба России к сегодняшнему мероприятию не имеет",- сказал Путин в ходе прямой линии.