Спецслужбы не имеют отношения к прямой линии, заявил Путин

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал сообщение о том, что прямая линия - это "шоу" спецслужб, заверив, что ни одна из них не имеет отношения к этому мероприятию.
"Вот здесь тоже увидел бегущую строку: прямая линия - это шоу спецслужб. Уверяю вас, я понимаю, что это вопрос с подтекстом, но я вас уверяю - никакого отношения ни одна спецслужба России к сегодняшнему мероприятию не имеет",- сказал Путин в ходе прямой линии.
"Значит, конечно, вы видели, что я готовился к этому мероприятию, к этой прямой линии, вопросы поступали давно, уже понятен вектор этих вопросов, понятны вопросы, которые больше всего волнуют людей. Но это все-таки прямая работа со страной, с гражданами страны, прямая работа по выявлению наших узких мест, наших проблемных точек и работа по поиску решений этих проблемных вопросов, методов, способов их решений. И решений подчас прямо в ходе нашего диалога", - отметил президент.
Вчера, 12:00"Прямая линия с Владимиром Путиным"