Титов поддержал слова Путина о статье о преступном сообществе

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов поддержал предложение президента РФ Владимира Путина о внесении изменений в статью Уголовного кодекса о преступном сообществе, под которую в настоящее время нередко попадают предприниматели.

Путин во время прямой линии в четверг заявил, что под статью о преступном сообществе (статья 210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)") можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которого замешан в нарушениях закона. Он также отметил, что нужны изменения.

"Мы предлагаем внести в статью 210 УК примечание, в котором предусмотреть, что ее действие не распространяется на лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, предусмотренной статьями 159-159.6 (мошенничество – ред.) и главой 22 (преступления в сфере экономической деятельности – ред.) за исключением статьи 186 УК РФ (оборот поддельных денег или ценных бумаг – ред.)", - заявил Титов РИА Новости.

При этом он отметил, что внесение изменений в текст УК является прерогативой законодателя. В конце мая Титов в докладе президенту предлагал не применять к бизнесу статью УК о преступном сообществе.

По словам Титова, статью 210 УК в последнее время все чаще вменяют в качестве дополнительного состава по уголовным делам об экономических преступлениях. "Признаки "преступного сообщества" при этом обусловлены обычной деятельностью коммерческой организации, а сообщество (иначе говоря, банда, поскольку статью 210 вводили именно для противодействия бандитизму) может состоять из директора, бухгалтера и водителя", - подчеркнул омбудсмен.