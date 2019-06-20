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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Титов поддержал слова Путина о статье о преступном сообществе

Вчера, 16:23
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов поддержал предложение президента РФ Владимира Путина о внесении изменений в статью Уголовного кодекса о преступном сообществе, под которую в настоящее время нередко попадают предприниматели.
Путин во время прямой линии в четверг заявил, что под статью о преступном сообществе (статья 210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)") можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которого замешан в нарушениях закона. Он также отметил, что нужны изменения.
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
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"Мы предлагаем внести в статью 210 УК примечание, в котором предусмотреть, что ее действие не распространяется на лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, предусмотренной статьями 159-159.6 (мошенничество – ред.) и главой 22 (преступления в сфере экономической деятельности – ред.) за исключением статьи 186 УК РФ (оборот поддельных денег или ценных бумаг – ред.)", - заявил Титов РИА Новости.
При этом он отметил, что внесение изменений в текст УК является прерогативой законодателя. В конце мая Титов в докладе президенту предлагал не применять к бизнесу статью УК о преступном сообществе.
По словам Титова, статью 210 УК в последнее время все чаще вменяют в качестве дополнительного состава по уголовным делам об экономических преступлениях. "Признаки "преступного сообщества" при этом обусловлены обычной деятельностью коммерческой организации, а сообщество (иначе говоря, банда, поскольку статью 210 вводили именно для противодействия бандитизму) может состоять из директора, бухгалтера и водителя", - подчеркнул омбудсмен.
"Вменение статьи 210 УК позволяет следователям преодолевать ограничения на избрание меры пресечения для предпринимателей, установленные частью 1.1. ст. 108 УПК РФ, а также обосновывать необходимость продления сроков предварительного следствия. Соответственно, сроки по 210 УК значительно больше: для подачи ходатайства об УДО (условно-досрочном освобождении – ред.) должно проходить больше времени. И само наказание по этой статье предприниматели отбывают в местах лишения свободы, предназначенных для лиц, совершивших особо тяжкие (в том числе насильственные) преступления", - пояснил Титов.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымБорис ТитовВладимир ПутинРоссия
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