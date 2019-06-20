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РИА Новости

В Крыму назвали продление санкций ЕС "маранием бумаги"

Вчера, 16:23
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек назвал продление западных санкций пустым маранием бумаги, так как они не в состоянии изменить политических принципов России.
Ранее сообщалось, что совет ЕС в четверг продлил крымский пакет санкций до 23 июня 2020 года.
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"Все это пустое марание бумаги. Америку для нас не открыли: продление санкций - это сегодня основной политический тренд западного мира. Но Россия стоит и будет дальше стоять на своих политических принципах", - сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, санкции не в состоянии изменить существующую международную реальность и курс, выбранный Россией.
"И сколько бы бумаги не изводили на различные отчёты евробюрократы, а бумага, как известно, все стерпит, - ни Крым, ни наше разоружение они не увидят. Так пусть хоть душу себе санкциями порадуют", - сказал депутат.
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