Об ошибке правительства и коррупции. Президент пообщался с россиянами

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Владимир Путин в 17-й раз поговорил с гражданами в формате прямой линии.

Обратиться к президенту можно было по телефону, через СМС, интернет или по видеосвязи. В Кремле сообщили, что к началу телемоста получили более полутора миллионов вопросов.

Мероприятие традиционно проходило в Гостином дворе и в этот раз длилось четыре часа 16 минут.

Что тревожит россиян и как реагировал президент — в материале РИА Новости.

Нацпроекты. "Поставить экономику на новые рельсы"

"Для того чтобы добиться максимального результата для наших людей, <…> мы организовали работу в рамках так называемых национальных проектов. Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан".

"Результаты должны чувствоваться уже сейчас: в этом году, в следующем и так далее. Это должно отражаться и на уровне доходов, заработных платах".

"По каждому направлению есть индикаторы, которых мы должны добиться. Разумеется, будем оценивать и свою собственную работу, я буду оценивать работу своих коллег по тому, чего нам удастся добиться <...>. И в принципе, я считаю, люди работают достаточно напряженно".

Инфляция

"В целом, правительство, Центральный банк оказались правы, за полгода у нас, к сожалению, подросла инфляция. Что такое — инфляция подросла? Значит, ЦБ увеличил ключевую ставку, значит, чуть-чуть сократилось производство и так далее. Но сейчас мы видим, что и производство начало расти, и инфляция ушла уже, по последним данным, ниже пяти процентов опустилась, <…> начали восстанавливаться и доходы".

Реальные доходы

"Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Самый большой спад был в 2016 году. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться".

Средняя номинальная зарплата

"Что касается заработных плат — рост есть и в номинальном выражении, и в реальном выражении. В номинальном выражении это выглядит так: в 2017 году начисленная заработная плата в экономике была 33,2 тысячи, а в этом году уже почти 44 тысячи, по последним данным, 45 тысяч".

Отдельно — зарплаты в МЧС

"Действительно, в МЧС сложилась ситуация, прямо скажем, не самая лучшая. Потому что там есть люди, которые в погонах служат, они получают примерно... 43 тысячи рублей. А гражданские сотрудники — 13-16 тысяч рублей".

"Решение принято. В этом году МЧС будет дополнительно выделено 4,3 миллиарда рублей, что позволит поднять зарплату сотрудникам МЧС где-то до 24 тысяч рублей".

Риски закредитованности населения

"Банки предоставляют сейчас кредиты для граждан, условно говоря, под залог 40 процентов заработной платы, что, конечно, рискованно, на мой взгляд. ЦБ должен обратить на это внимание, потому что не нужно доводить до "пузырей".

Пенсии. "Безусловный приоритет"

"Безусловно, обеспечение пенсионеров нормальным доходом — это один из приоритетов государства".

Обеспечение военных

"В этом году мы проиндексируем денежное довольствие военнослужащим. С 1 октября текущего года будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3 процента одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащих".

Проблемы здравоохранения

"Мы должны иметь в виду, что, несмотря на проблемы, <…> отрасль развивается".

Президент обозначил три основные проблемы отрасли и призвал министра здравоохранения обратить на это внимание.

"Первое — это доступность первичного звена здравоохранения. Второе — это специалисты и дефицит специалистов по конкретным направлениям. Третье — лекарственное обеспечение. Вот три основные проблемы".

Обеспечение лекарствами

"Лекарственное обеспечение — это, конечно, чрезвычайно важная вещь, особенно по жизненно важным лекарствам. Из двух источников мы обеспечиваем лекарствами граждан страны — это федеральный источник и региональный. Федеральные деньги в этом году в феврале полностью перечислены в регионы Российской Федерации. Тем не менее мы наблюдаем сбои".

"Что касается регионального звена. Часть жизненно важных препаратов закупается в регионы. Но, к сожалению, только в семи из них по полному списку. Во всех остальных список этих жизненно важных, необходимых людям лекарств сокращается".

Президент обратил внимание руководителей регионов на расстановку приоритетов в работе.

"Одно дело — строить что-то, может быть, и важные вещи строить. И дать строителям на этом заработать, и рабочие места создать, но совершенно другое дело, когда речь идет о здоровье и жизни людей", — добавил президент.

Преследование медиков за применение наркотиков как обезболивающего

"Проблема известна, и здесь надо принимать решения. Я прошу обратить на это внимание, соответствующим образом отреагировать и подготовить предложения. <…> Врачи не должны нести за это ответственности".

Мусор и тарифы на его вывоз

"Эта огромная проблема, тем более что полигоны скапливались десятилетиями еще с советских времен. Усугубляется это еще и тем, что у нас общество превратилось в значительной степени в общество потребления".

"Люди должны видеть результаты, это не тот случай, когда можно оттягивать на 20 лет".

"Много вопросов, связанных с ростом тарифов (на вывоз мусора. — Прим. ред.). Отчасти, может быть, это и неизбежно, потому что нужно иметь хотя бы первичные деньги, чтобы система начала работать".

Рост тарифов ЖКХ

"Они (эти вопросы. — Прим. ред.) не уходят из-под контроля правительства и из-под моего личного контроля".

Достижения в сельском хозяйстве

"Если бы мне, да и каждому из здесь сидящих в зале, десять лет назад сказали, что мы будем экспортировать, как вот в прошлом году, сельхозпродукции на 25,7 миллиардов долларов, мы бы рассмеялись <…>, пожали бы руку и сказали: спасибо вам за добрые, но неисполнимые намерения. Сегодня это факт".

"Мы стремимся к тому, чтобы к 2024 году сельхозэкспорт у нас составил уже 45 миллиардов долларов, и я думаю, что это достижимая цифра. Добьемся мы или нет — это лишь вопрос, но к этому надо стремиться, это реалистичный план".

Шесть процентов за ипотеку. "Это реальная ошибка правительства"

"Людям трудно решить эту проблему, не решается (она. — Прим. ред.) с банками, на шесть процентов они не переходят в отношении кредитов, которые были ранее выданы. Не пересчитывают. Это реальная ошибка правительства России, соответствующих структур. В чем она заключается? В том, что Минфин не выделил достаточных ресурсов для компенсации банкам, для субсидий. Первоначально они решили, что достаточно будет двух процентов. Этого недостаточно".

Пособия по уходу за ребенком

"С 1 января 2020 года распространим эту меру поддержки (выплаты на ребенка. — Прим. ред.) не только на семьи, где полтора прожиточных минимума на человека, а на те семьи, где два прожиточных минимума на человека".

Отношения с Западом

"Мы ни с кем не ругались. И желания такого нет у нас <…>. Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, какие-то внешние сигналы будут, но кардинально ничего не изменится".

Потери от санкций

"Ну, смотрите. По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций, ограничений Россия за эти годы, начиная с 2014 года где-то, недополучили около 50 миллиардов долларов, а Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, США — 17 миллиардов долларов, у нас с ними небольшой торговый оборот, Япония — 27 миллиардов долларов".

"Что касается санкций, то это, на мой взгляд, большая ошибка со стороны Соединенных Штатов. Надеюсь, когда-то осознание придет и это будет исправлено".

Отношения с Киевом и получение гражданства украинцами

"Нас обвиняют, что мы там Донбасс оккупируем — полная чушь, ложь".

"Мы будем стремиться к тому, чтобы легализовать этот процесс (получение российских паспортов жителями Донбасса. — Прим. ред.), сделать его максимально доступным для украинцев".

Отношения с Минском и союзный договор

"У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство. Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад, на создание так называемого союзного государства — это не единое государство, это не одно и тоже. Ну, там много элементов, вплоть до создания союзного парламента, введения общей валюты, единой валюты и так далее".

США, Китай, Huawei

"Атака на Huawei — откуда она взялась и в чем смысл? Смысл только в одном — сдерживание развития Китая, который стал глобальным конкурентом другой глобальной державы — Соединенных Штатов".

"Часть американского истеблишмента спекулирует на российско-американских отношениях и пытается для себя что-то выловить в этой мутной воде, придумывая всякие фейки, которые не подтверждаются, но тем не менее, с усилиями, достойными лучшего применения, все продолжается и продолжается одно и то же".

Ситуация в Персидском заливе

"США заявляют, что не исключают и применение вооруженной силы (против Ирана. — Прим. ред.). Но хочу сразу сказать, что это было бы катастрофой для региона".

Критика "Единой России"

"Когда люди берут на себя ответственность, в том числе за реализацию не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране решений, это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью, целью своей жизни, целью своей политической карьеры укрепление страны и улучшение жизни народа в конечном итоге".

"Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-х годах. Но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка, мы утратили оборонку, мы практически развалили Вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе и поставили страну на грань утраты суверенитета и развала, надо прямо об этом сказать. Конечно, далеко не все люди, которые работали в 90-е годы, несут за это ответственность, но наверняка, если это произошло, есть и такие, которые за это ответственность должны нести".

Поддержка фермерских хозяйств

"Если <…> фермеры достигнут объема поддержки на рынке, и это будет уже не 12, а 16 процентов, безусловно, государство должно будет подставить плечо и сделать следующий шаг. Тем более что есть сферы деятельности, где без фермерских хозяйств не обойтись. Фермеры, эта сфера деятельности — это абсолютно органичная часть всего сельского хозяйства страны".

Коррупция. "Нет печатных слов"

"Просто нет слов. Печатных. Но повторяю еще раз, это не должно останавливать нас в борьбе с этим явлением".

"Я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали — так же как происходит в некоторых странах до сих пор, так же как у нас бывало. Все время встает альтернатива: может быть, это прикроем, потому что будут вопросы. И у меня всегда один ответ — нет".

"Самый главный вопрос в неизбежности наказания".

"Если мы имеем дело с преступлением, с коррупцией, с наживой за счет граждан, то, во-первых, мы должны всегда это доводить до конца, во-вторых, это нужно делать гласно. И мы будем продолжать это делать".

Наказания за экономические преступления

"Одна из главных проблем сегодня — это бесконечное содержание под стражей. Я уже просил об этом и Генеральную прокуратуру, и Верховный суд, чтобы они проанализировали ситуацию и сделали предложение. Это по-разному по срокам, но я сейчас хочу скорректировать эту просьбу по срокам, прошу, чтобы до конца года, хотя бы до конца ноября — начала декабря эти структуры — Генпрокуратура и Верховный суд — сделали свои предложения".

"Вы правы в том, что нельзя злоупотреблять этими арестами, особенно в сфере экономических преступлений. Можно ли увеличить в качестве меры пресечения (использование. — Прим. ред.) такой меры, как залог? Можно и даже нужно, наряду с домашним арестом, наряду с подпиской о невыезде. Все это нужно использовать шире, я согласен".

"Если богатый человек будет постоянно откупаться, то рядовые граждане скажут: "Он богатый, ему все можно?" Этого тоже нельзя допустить".

Разница зарплат у руководителей и подчиненных

"Помните известную шутку? Мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных. Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались. <…> Разница не должна быть колоссальной".

Суверенный интернет

"Послушайте, речь совсем не идет о каких-то ограничениях в интернете. <…> Наоборот, этот закон призван обеспечить суверенность нашего интернета, нашего сегмента, и возможность там работать всем, и физическим лицам, и блогерам, и государственным организациям".

Статья за преступное сообщество

"На сегодняшний день юридическая техника такова, что под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой корпорации, где один из членов замешан в нарушениях закона. Конечно, это недопустимо, совершенно очевидный факт, с этим нужно поработать и внести изменения в действующий закон".

Закон об оскорблении государства

"В этом законе речь как раз не идет о критике власти. Наоборот, она должна быть свободной. Люди должны иметь право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов".

Статус дагестанских ополченцев

"Двадцать лет назад, когда боевики Басаева вторглись в Ботлихский и Новолакский районы Дагестана, отпор агрессорам дали не только российские солдаты, но и вставшее под ружье местное ополчение. А в первые дни вторжения именно гражданское население, а не профессиональные военные, отражало атаки боевиков".

Президент отдал распоряжение приравнять дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий.

Дело Голунова

"Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы <…> не было таких случаев, как с журналистом (Иваном Голуновым. — Прим. ред.), которого чуть в тюрьму не посадили. И генералы были за это уволены. Надеюсь, что будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию".

Служба женщин в армии

"Сейчас готовится решение о возможном приеме девушек (в Нахимовское училище. — Прим. ред.)".

"Я думаю, ваша замечательная коса поместится в шлемофон, никаких других ограничений я не вижу. <…> Ничего недоступного для женщин в армии нет".

Статья об обороте наркотиков

"У нас действительно за нарушения в сфере оборота наркотиков очень много обвинительных приговоров. <…> 26 процентов сидельцев — это как раз по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. <…> Нужно ли либерализировать эту сферу деятельности? На мой взгляд — нет, потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика".

Военные расходы

"Россия находится на седьмом месте в мире по затратам на оборону, являясь единственной великой военной державой, сокращающей эту статью расходов. <…> В следующем году будет 2,87 процента, в 2021 году — до 2,8 процента (от ВВП. — Прим. ред.)".

"Несмотря на эти достаточно скромные военные расходы, мы обеспечиваем не только военно-ядерный паритет, но и оказываемся еще на два-три шага вперед наших конкурентов, потому что ни у одной страны мира нет такого высокотехнологичного оружия".

Ситуация в Сирии. "Россия не торгует союзниками"

"Мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами. Можно договариваться с нашими партнерами о решении тех или иных насущных проблем".

Кибератаки

"Мы неоднократно предлагали нашим американским партнерам начать диалог по выработке каких-либо правил в киберпространстве, в том числе и влияющих на критически важную инфраструктуру и на средства массовой информации. Но пока никакого вразумительного ответа мы от них не получили".

Невыполнение поручений президента

"Самое простое в моем положении — махать шашкой, выгонять, увольнять, строгие выговоры выносить и так далее. Ну, это тоже когда-то нужно в отношении каких-то вопиющих случаев делать, безусловно. Но если кто-то что-то не делает, я считаю, что в этом есть и моя вина".

"Вам не надоело быть президентом?"

"Нет, иначе бы я не баллотировался на этот срок".