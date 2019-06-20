Зеленский поддержал проведение масштабной приватизации

"Украине, как государству, нужно избавиться от непрофильных активов, поэтому я поддерживаю масштабную приватизацию", - заявил Зеленский на встрече с представителями украинского бизнеса, которую транслировали телеканалы.

Ранее правительство утвердило список, из общего количества 3444 госпредприятий 893 подлежат приватизации в 2017–2020 годах, сюда в том числе входят предприятия, для приватизации которых требуется внесение изменений в законодательство. В частности, в список на приватизацию внесены одна из крупнейших энергетических компаний Украины "Центрэнерго", крупнейший на Украине производитель турбинного оборудования для энергетики "Турбоатом", Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, Ощадбанк, Приватбанк и Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк).