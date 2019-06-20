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РИА Новости

Зеленский поддержал проведение масштабной приватизации

Вчера, 16:20
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил о поддержке проведения в стране масштабной приватизации.
"Украине, как государству, нужно избавиться от непрофильных активов, поэтому я поддерживаю масштабную приватизацию", - заявил Зеленский на встрече с представителями украинского бизнеса, которую транслировали телеканалы.
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Вчера, 15:19
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Ранее правительство утвердило список, из общего количества 3444 госпредприятий 893 подлежат приватизации в 2017–2020 годах, сюда в том числе входят предприятия, для приватизации которых требуется внесение изменений в законодательство. В частности, в список на приватизацию внесены одна из крупнейших энергетических компаний Украины "Центрэнерго", крупнейший на Украине производитель турбинного оборудования для энергетики "Турбоатом", Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, Ощадбанк, Приватбанк и Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк).
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