Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T17:49Z
https://ria.ru/20190620/1555749024.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155574/89/1555748989_37:44:1500:867_1036x0_80_0_0_e77781ba3ad115f10d2f27cbf2231884.jpg
РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин рассказал, за какой поступок ему стыдно

Вчера, 16:18
25808
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ему стыдно за потерю записки с просьбой от пожилой женщины, упавшей перед ним на колени.
В ходе прямой линии президента спросили, бывает ли ему стыдно.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 16:44
Путин ответил на вопрос, не инопланетянин ли он
"Это такой нешуточный вопрос и говорить об этом на многомиллионную аудиторию в общем не так просто. Конечно, да, как и любому, надеюсь, человеку нормальному", - ответил Путин.
"Я уже как-то публично воспроизводил эту ситуацию. Честно говоря, даже сейчас сложно об этом говорить, но тем не менее. Это было в начале 2000-х годов, я много передвигался, много ездил, страна была в очень сложном положении. И куда-то мы прилетели, в какой-то регион. Уже конец рабочего дня, где-то уже к ночи, темно, это было, по-моему, осенью, слякоть, грязь и куда-то я перебирался, шел по этой слякоти к машине. Вдруг появилась женщина, такого уже преклонного возраста. Что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени, отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам. И ее потеряли. Никогда этого не забуду", - рассказал президент.
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Вчера, 16:28
Путин признался, что хотел бы отдохнуть свободно, неузнаваемо
Путин добавил, что ему и сейчас стыдно, поэтому все, что до него доходит, попадает в руки, он старается "отработать по полной".
"Не всегда можно решить вопросы, некоторые есть нерешаемые. Я почти уверен даже наверняка, что там (в записке - ред.) было теперь, прочитав уже десятки таких записок. Наверняка, что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме, или еще что-то в этом роде. Но дело не в этом, а дело в том, что ее потеряли", - отметил глава государства.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 16:39
Происходящее на местах видно и через свежепокрашенную траву, заявил Путин
123198185115
Обсудить 27
Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Стыдно должно быть не за то, что записку потерял, а за то, что люди вынуждены к тебе с записками идти, что местная власть вообще ниф ига не работает!
20 июня, 17:40
ВБВиктор Баталов
107101011
Горжусь президентом. Скромный и честный человек, настоящий патриот России.
20 июня, 17:52
Можем Повторить
381430054
Рекомендуем
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Путин ответил на вопрос про анекдоты о себе
РИА
Новости
Путин ответил на критику "Единой России"
Власти Дагестана готовят списки ополченцев после поручения Путина
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин ответил на слова "при Брежневе такого не было"
Лента
новостей
Президент Чечни Рамзан Кадыров с матерью
Мать Кадырова помогла с жильем двум семьям, обратившимся на прямую линию
Ростовские власти очистили мусорную площадку, показанную в прямой линии
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Здание Государственной думы России
В Госдуму внесли проект об отчуждении приватизируемого имущества
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин ответил на вопрос, не инопланетянин ли он
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
Бари Алибасов
Алибасов решил оставить своего сына без наследства
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Два школьника получили положительные оценки на ЕГЭ после скандала с ручками
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин рассказал, что может решить проблему Донбасса
Бари Алибасов
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
11:03Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ
11:02В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
11:01Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
11:00Украинский депутат призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным
10:55На Украине возбудили дела из-за отравления людей после купания в озере
10:47Первую партию косаток из "китовой тюрьмы" доставят к месту выпуска 24 июня
10:46В Крыму оценили слова президента Чехии о принадлежности полуострова
10:41Правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
10:40СК завел дело после ЧП с батутом под Ярославлем, где пострадал ребенок
Лента новостейМолния