Путин рассказал, за какой поступок ему стыдно

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ему стыдно за потерю записки с просьбой от пожилой женщины, упавшей перед ним на колени.

В ходе прямой линии президента спросили, бывает ли ему стыдно.

"Это такой нешуточный вопрос и говорить об этом на многомиллионную аудиторию в общем не так просто. Конечно, да, как и любому, надеюсь, человеку нормальному", - ответил Путин.

"Я уже как-то публично воспроизводил эту ситуацию. Честно говоря, даже сейчас сложно об этом говорить, но тем не менее. Это было в начале 2000-х годов, я много передвигался, много ездил, страна была в очень сложном положении. И куда-то мы прилетели, в какой-то регион. Уже конец рабочего дня, где-то уже к ночи, темно, это было, по-моему, осенью, слякоть, грязь и куда-то я перебирался, шел по этой слякоти к машине. Вдруг появилась женщина, такого уже преклонного возраста. Что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени, отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам. И ее потеряли. Никогда этого не забуду", - рассказал президент.

Путин добавил, что ему и сейчас стыдно, поэтому все, что до него доходит, попадает в руки, он старается "отработать по полной".

"Не всегда можно решить вопросы, некоторые есть нерешаемые. Я почти уверен даже наверняка, что там (в записке - ред.) было теперь, прочитав уже десятки таких записок. Наверняка, что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме, или еще что-то в этом роде. Но дело не в этом, а дело в том, что ее потеряли", - отметил глава государства.