Глава СПЧ считает содержание бизнесменов под стражей нарушением их прав

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов считает применение меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесменов нарушением их прав, а исполнение этой меры - нарушением закона.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что "бесконечное содержание под стражей" предпринимателей является одной из главных проблем правоохранительной системы, и добавил, что до конца года ждет предложения об улучшении этой ситуации от Генпрокуратуры и Верховного суда РФ.

"Совет неоднократно обращал внимание на то, что практика применения такой меры пресечения, как содержание под стражей, совершенно не соответствует требованиям законодательства, потому что, согласно УПК, это исключительная мера пресечения, она фактически стала ординарной. И даже когда речь идет о преступлениях в области предпринимательской деятельности. Несмотря на содержащийся в законе запрет, тем не менее предпринимателей отправляют в СИЗО, а в результате нарушаются права граждан и в том числе их право на нормальные условия содержания их в следственных изоляторах", - рассказал РИА Новости Федотов.

По его словам, сейчас в ряде регионов продолжает сохраняться ситуация, когда следственные изоляторы переполнены из-за того, что суды и следственные органы избирают меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Есть целый ряд регионов, в которых нет переполнения в следственных изоляторах. И это результат нормальной работы следственных органов и судов: здесь шире практикуются домашний арест и залог", - пояснил глава СПЧ.

Как добавил Федотов, предложения были переданы в Верховный суд. "И мы теперь ждем, когда Верховный суд внесет свои предложения", - заключил он.