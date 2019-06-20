Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T16:17Z
https://ria.ru/20190620/1555748958.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152943/98/1529439883_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_9317326edd82f6ecffa40d4d656dd55e.jpg
РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Глава СПЧ считает содержание бизнесменов под стражей нарушением их прав

Вчера, 16:17
214
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов считает применение меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесменов нарушением их прав, а исполнение этой меры - нарушением закона.
В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что "бесконечное содержание под стражей" предпринимателей является одной из главных проблем правоохранительной системы, и добавил, что до конца года ждет предложения об улучшении этой ситуации от Генпрокуратуры и Верховного суда РФ.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 14:40
Путин ждет предложения по мере пресечения для бизнесменов до конца декабря
"Совет неоднократно обращал внимание на то, что практика применения такой меры пресечения, как содержание под стражей, совершенно не соответствует требованиям законодательства, потому что, согласно УПК, это исключительная мера пресечения, она фактически стала ординарной. И даже когда речь идет о преступлениях в области предпринимательской деятельности. Несмотря на содержащийся в законе запрет, тем не менее предпринимателей отправляют в СИЗО, а в результате нарушаются права граждан и в том числе их право на нормальные условия содержания их в следственных изоляторах", - рассказал РИА Новости Федотов.
По его словам, сейчас в ряде регионов продолжает сохраняться ситуация, когда следственные изоляторы переполнены из-за того, что суды и следственные органы избирают меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Есть целый ряд регионов, в которых нет переполнения в следственных изоляторах. И это результат нормальной работы следственных органов и судов: здесь шире практикуются домашний арест и залог", - пояснил глава СПЧ.
Как добавил Федотов, предложения были переданы в Верховный суд. "И мы теперь ждем, когда Верховный суд внесет свои предложения", - заключил он.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Министр финансов РФ Антон Силуанов
11 июня, 18:51
Силуанов призвал "холить и лелеять" российских бизнесменов
000039
Обсудить 0
Прямая линия с Владимиром ПутинымСПЧВладимир ПутинМихаил Федотов
Рекомендуем
Адвокат оценил идею создания органа по надзору за делами по наркотикам
РИА
Новости
В Балашихе проконтролируют ремонт дороги, на которую пожаловались Путину
США и Канада будут сотрудничать по критическому минеральному сырью
Президент Молдавии призвал членов Конституционного суда уйти в отставку
Лента
новостей
Губернатор Магаданской области Сергей Носов
Магаданский губернатор предложил отправить "золото Захарченко" на Колыму
Константин Затулин
В ГД объяснили, почему часть депутатов отказалась ехать на МАП в Тбилиси
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Ряд западных стран не учитывает опыт СССР, заявил Путин
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Военсовет Судана уволил генерального прокурора
Олег Тищенко
Осужденный в США россиянин Тищенко прибыл в Москву
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали британский доклад по правам человека в России
Российский инвестиционный форум в Сочи. День первый
Саратовский губернатор держит на контроле ситуацию с лекарствами
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
"Ростелеком" заявил об отражении всех DDoS-атак на колл-центр прямой линии
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин объяснил, почему он всегда вежлив с иностранными политиками
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала продление Евросоюзом "крымских" санкций
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
11:03Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ
11:02В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
11:01Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
11:00Украинский депутат призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным
10:55На Украине возбудили дела из-за отравления людей после купания в озере
10:47Первую партию косаток из "китовой тюрьмы" доставят к месту выпуска 24 июня
10:46В Крыму оценили слова президента Чехии о принадлежности полуострова
10:41Правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
10:40СК завел дело после ЧП с батутом под Ярославлем, где пострадал ребенок
Лента новостейМолния