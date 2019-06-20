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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин заявил, что ему не надоело быть президентом

Вчера, 16:16
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что ему не надоело быть президентом России.
"Нет. Иначе я бы не стал баллотироваться на этот срок", — сказал Путин в ответ на вопрос, не надоело ли ему быть президентом.
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Путин одержал победу на выборах президента в 2018 году с большим отрывом от конкурентов, получив 76,69 процента голосов. За действующего главу государства, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 россиян.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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