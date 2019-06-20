Путин заявил, что ему не надоело быть президентом

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что ему не надоело быть президентом России.

"Нет. Иначе я бы не стал баллотироваться на этот срок", — сказал Путин в ответ на вопрос, не надоело ли ему быть президентом.