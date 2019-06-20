Военсовет Судана уволил генерального прокурора

ХАРТУМ, 20 июн — РИА Новости. Переходный военный совет Судана отправил в отставку генерального прокурора страны Аль-Валида Сейида Ахмеда после обнародования им подробностей разгона лагеря оппозиции силовиками.

Как сообщил РИА Новости источник в надзорном ведомстве "на место прежнего руководителя генпрокуратуры назначен новый, им стал Абдалла Ахмед Абдалла".

Уволенный генеральный прокурор в минувшую субботу на пресс-конференции, посвященной расследованию разгона лагеря оппозиции в центре Хартума, заявил, что он не давал согласия на применение огнестрельного оружия против протестующих.

Под руководством Валида Сейида Ахмеда генеральная прокуратура Судана открыла более 40 связанных с коррупцией уголовных дел в отношении чиновников, служивших при свергнутом президенте Омаре аль-Башире, а также против самого бывшего лидера государства.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.