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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Созванный Филаретом "собор" не будет иметь последствий, считают в ПЦУ

Вчера, 16:12
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КИЕВ, 20 июн – РИА Новости. Собрание, которое провел в Киеве раскольник Филарет Денисенко, не имеет юридических и канонических последствий для "новой церкви" Украины, заявил в четверг замглавы пресс-службы "новой церкви", "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря.
Ранее Филарет Денисенко заявил, что "поместный собор" отменил решение о ликвидации возглавляемой им неканонической церковной структуры, таким образом она отделяется от "новой церкви" Украины.
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"Никаких последствий для ПЦУ это собрание не имеет, ни юридических, ни канонических, потому что это собрание было созвано по личному желанию Филарета",- сказал Зоря на брифинге, трансляцию которого вел украинский телеканал "Прямой".
Он также отметил, что "если Филарет и те, кто отсоединился с ним, не относятся к Православной церкви Украины ("новой церкви" - ред.), соответственно, Православная церковь Украины не несет за них ответственность". "В рамках Православной церкви Украины он уже не будет иметь никаких полномочий", - заявил Зоря.
Вместе с тем он сказал, что что Священный синод "новой церкви" даст оценку действиям Филарета, однако никаких санкций к нему применять не будут.
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"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
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Уже через несколько месяцев Филарет Денисенко заявил, "новая церковь" разделилась. По его словам, это произошло из-за крайне редкого общения с Епифанием, который нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре 2018 года. При этом Филарет считает, что Епифаний не является независимым предстоятелем. Он также заявил, что возглавляемая им неканоническая структура, на базе которой была создана "новая церковь" Украины, до сих пор существует. Сам Епифаний заявил, что в "новой церкви" нет раскола.
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