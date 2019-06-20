В Балашихе проконтролируют ремонт дороги, на которую пожаловались Путину

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проконтролирует ремонт дороги в Балашихе после вопроса жителей президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время прямой линии с президентом прозвучал вопрос от жителей микрорайона Салтыковка подмосковной Балашихи о ремонте на улице Комсомольской, уточняется в сообщении.

"Администрация Балашихи включила улицу Комсомольская в план ремонта за счёт средств местного бюджета. Завершить ремонт дороги планируется к августу. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области взяло на контроль ремонт данной дороги", - сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, слова которого приводит пресс-служба.

В ведомстве добавили, что всего в текущем году планируют отремонтировать около 50 дорог.