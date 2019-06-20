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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

В Балашихе проконтролируют ремонт дороги, на которую пожаловались Путину

Вчера, 16:12
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проконтролирует ремонт дороги в Балашихе после вопроса жителей президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, сообщает пресс-служба ведомства.
Во время прямой линии с президентом прозвучал вопрос от жителей микрорайона Салтыковка подмосковной Балашихи о ремонте на улице Комсомольской, уточняется в сообщении.
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"Администрация Балашихи включила улицу Комсомольская в план ремонта за счёт средств местного бюджета. Завершить ремонт дороги планируется к августу. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области взяло на контроль ремонт данной дороги", - сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, слова которого приводит пресс-служба.
В ведомстве добавили, что всего в текущем году планируют отремонтировать около 50 дорог.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинБалашихаМосковская областьОбщество
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