Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T16:09Z
https://ria.ru/20190620/1555748421.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Президент Молдавии призвал членов Конституционного суда уйти в отставку

Вчера, 16:09
260
КИШИНЕВ, 20 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что члены Конституционного суда должны уйти в отставку вслед за председателем КС.
Ранее Михай Поалелунжь подал заявление от отставке с поста судьи и председателя Конституционного суда.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Вчера, 13:57
Лидер Демпартии Молдавии уехал в Лондон
"Призываю всех оставшихся членов Конституционного суда последовать примеру экс-председателя... или… дождаться завтрашнего решения Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву - ред.) и парламентской процедуры на следующей неделе", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Ранее премьер Молдавии Майя Санду призвала судей КС уйти в отставку после того, как они приняли, а затем пересмотрели решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Руководство Молдавии обратилось к Венецианской комиссии с просьбой дать оценку действиям судей молдавского КС.
Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Вчера, 13:45
Премьер Молдавии хочет упразднить госсекретарей и "вернуть" замминистров
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку.
КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
700000
Обсудить 1
Политический кризис в МолдавииПавел ФилипМайя СандуИгорь ДодонМолдавияЕвропаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Решение Зеленского о роспуске Рады признали конституционным
РИА
Новости
Флаги ЕС
Евросоюз продлил санкции против России
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демпартии Молдавии уехал в Лондон
Председатель Конституционного суда Молдавии подал в отставку
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления Донбасса
Рига
Сейм Латвии утвердил запрет на ношение советской и нацистской военной формы
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Военсовет Судана уволил генерального прокурора
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Более 40% украинцев хотят прямых переговоров с ЛНР и ДНР, показал опрос
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Глава СПЧ считает содержание бизнесменов под стражей нарушением их прав
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл к зданию BBC для участия в теледебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии. 18 июня 2019
Борьбу за пост премьера в Британии продолжат три кандидата
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Частные охранные компании в Сирии не связаны с государством, заявил Путин
Губернатор Магаданской области Сергей Носов
Магаданский губернатор предложил отправить "золото Захарченко" на Колыму
Созванный Филаретом "собор" не будет иметь последствий, считают в ПЦУ
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин: Россия не получила ответа от США по совместной борьбе с кибератаками
Адвокат оценил идею создания органа по надзору за делами по наркотикам
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
11:03Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ
11:02В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
11:01Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
11:00Украинский депутат призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным
10:55На Украине возбудили дела из-за отравления людей после купания в озере
10:47Первую партию косаток из "китовой тюрьмы" доставят к месту выпуска 24 июня
10:46В Крыму оценили слова президента Чехии о принадлежности полуострова
10:41Правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Лента новостейМолния