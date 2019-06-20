Президент Молдавии призвал членов Конституционного суда уйти в отставку

КИШИНЕВ, 20 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что члены Конституционного суда должны уйти в отставку вслед за председателем КС.

Ранее Михай Поалелунжь подал заявление от отставке с поста судьи и председателя Конституционного суда.

"Призываю всех оставшихся членов Конституционного суда последовать примеру экс-председателя... или… дождаться завтрашнего решения Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву - ред.) и парламентской процедуры на следующей неделе", - написал Додон на своей странице в Facebook

Ранее премьер Молдавии Майя Санду призвала судей КС уйти в отставку после того, как они приняли, а затем пересмотрели решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Руководство Молдавии обратилось к Венецианской комиссии с просьбой дать оценку действиям судей молдавского КС.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку.