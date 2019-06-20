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РИА Новости
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Восемь детских садов на 900 мест сдали в эксплуатацию в Подмосковье

Вчера, 16:09
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© РИА Новости / Николай ХижнякДети во время обеда в детском саду
Дети во время обеда в детском саду
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В Подмосковье сданы в эксплуатацию восемь детских садов. Они были построены с привлечением денег инвесторов. В скором времени новые дошкольные учреждения смогут посещать 900 детей. Об этом сообщил телеканал "360".
Всего в 2019 году планируется построить 14 детских садов на 2250 мест, восемь из них уже готовы.
Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова отметила, что новые сады появились в Лобне, Долгопрудном, Мытищах, Наро-Фоминске, Ленинском районе, а также три учреждения построили в Красногорске.
Еще шесть учреждений построят до конца 2019 года. Они будут располагаться в Котельниках, Люберцах, Красногорске, Ленинском районе, Домодедове и Балашихе.
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