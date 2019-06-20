Восемь детских садов на 900 мест сдали в эксплуатацию в Подмосковье

Дети во время обеда в детском саду

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В Подмосковье сданы в эксплуатацию восемь детских садов. Они были построены с привлечением денег инвесторов. В скором времени новые дошкольные учреждения смогут посещать 900 детей. Об этом сообщил телеканал В Подмосковье сданы в эксплуатацию восемь детских садов. Они были построены с привлечением денег инвесторов. В скором времени новые дошкольные учреждения смогут посещать 900 детей. Об этом сообщил телеканал "360"

Всего в 2019 году планируется построить 14 детских садов на 2250 мест, восемь из них уже готовы.

Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова отметила, что новые сады появились в Лобне, Долгопрудном, Мытищах, Наро-Фоминске, Ленинском районе, а также три учреждения построили в Красногорске.