В Совете муфтиев призвали возродить ТВ-передачи о культуре мусульман России

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В Совете муфтиев России (СМР) считают необходимым возродить цикл передач о культуре и традициях мусульманских народов на отечественном телевидении. Об этом заявил первый заместитель председателя СМР и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов в ходе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных отношений в Доме правительства РФ.

По информации СМР, Аббясов выступил с предложением о включении религиозных организаций в рабочую группу по совершенствованию информационного обеспечения. В частности, он напомнил, что ранее на одном из федеральных каналов еженедельно выходила в эфир передача "Мусульмане", в которой были представлены репортажи, повествующие о культуре и традициях народов России.