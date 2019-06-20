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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Совете муфтиев призвали возродить ТВ-передачи о культуре мусульман России

Вчера, 16:08
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРушан Аббясов
Рушан Аббясов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В Совете муфтиев России (СМР) считают необходимым возродить цикл передач о культуре и традициях мусульманских народов на отечественном телевидении. Об этом заявил первый заместитель председателя СМР и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов в ходе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных отношений в Доме правительства РФ.
По информации СМР, Аббясов выступил с предложением о включении религиозных организаций в рабочую группу по совершенствованию информационного обеспечения. В частности, он напомнил, что ранее на одном из федеральных каналов еженедельно выходила в эфир передача "Мусульмане", в которой были представлены репортажи, повествующие о культуре и традициях народов России.
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"Рушан Аббясов заявил о необходимости возрождения подобных передач, благодаря которым телезрители могли бы познакомиться с историей, культурой и традициями мусульманских народов, что, безусловно, благоприятно скажется на межнациональном и межрелигиозном диалоге", - сообщила пресс-служба СМР по итогам заседания.
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Религия и мировоззрениерелигия
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