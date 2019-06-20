В Подольске построят новый контейнерный терминал

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В подмосковном Подольске приступили к строительству второй очереди контейнерного терминала. Его возведут на местном предприятии промышленного железнодорожного транспорта, сообщил телеканал В подмосковном Подольске приступили к строительству второй очереди контейнерного терминала. Его возведут на местном предприятии промышленного железнодорожного транспорта, сообщил телеканал "360" со ссылкой на зампреда правительства региона Вадима Хромова.

Общий объем инвестиций в проект составил около 168 миллионов рублей. После открытия терминала в муниципалитете появится 100 новых рабочих мест.

Ввод в строй объекта позволит перераспределить контейнерный грузопоток из Москвы на терминалы области. Кроме того, уменьшится нагрузка на автодороги региона.

"В результате будет увеличен объем акцизных грузов, перевозимых в контейнерах, и реализован проект контрейлерных грузов. В Подольске будет создано дополнительно 50 новых рабочих мест, а после выхода предприятия на полную мощность – 100", – рассказал Вадим Хромов.