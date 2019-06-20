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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подольске построят новый контейнерный терминал

Вчера, 16:08
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПогрузочно-разгрузочные работы в контейнерном терминале
Погрузочно-разгрузочные работы в контейнерном терминале
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В подмосковном Подольске приступили к строительству второй очереди контейнерного терминала. Его возведут на местном предприятии промышленного железнодорожного транспорта, сообщил телеканал "360" со ссылкой на зампреда правительства региона Вадима Хромова.
Общий объем инвестиций в проект составил около 168 миллионов рублей. После открытия терминала в муниципалитете появится 100 новых рабочих мест.
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Ввод в строй объекта позволит перераспределить контейнерный грузопоток из Москвы на терминалы области. Кроме того, уменьшится нагрузка на автодороги региона.
"В результате будет увеличен объем акцизных грузов, перевозимых в контейнерах, и реализован проект контрейлерных грузов. В Подольске будет создано дополнительно 50 новых рабочих мест, а после выхода предприятия на полную мощность – 100", – рассказал Вадим Хромов.
Проект реализуется по инвестиционному соглашению. Компания получила два земельных участка в долгосрочную аренду без торгов. Их общая площадь – 3,49 гектара.
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